The Mandalorian regresa a Star Wars... pero sin Pedro Pascal

Recientemente Sigourney Weaver zanjaba los rumores que apuntaban a que Pedro Pascal no aparecería en The Mandalorian y Grogu, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026, asegurando que la cinta sí contaba con él. No obstante, el actor no ha retomado el papel de Mando en una ficción disponible en Disney+ mucho antes, desde este viernes 19 de septiembre, LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado y en la que un rostro igualmente conocido por los fans de la franquicia galáctica se esconde tras el casco de beskar.

En el tráiler de la serie de animación muestra cómo los jóvenes héroes se alegran al encontrar un "baby Yoda". Acto seguido, aparece en escena alguien vestido con la armadura del mandaloriano, matizando que "la criatura se llama Grogu". Este resulta no ser otro que Lando Calrissian.

El personaje de Billy Dee Williams asume así el manto del mandaloriano en la ficción de Disney+, que no forma parte del canon de Star Wars y ya ha incluido en otras ocasiones escenarios alternativos, presentando, por ejemplo, a la versión sith de Jar Jar Binks.

Podría ser que, en el universo de la ficción, Calrissian haya robado la armadura mandaloriana, según apunta The Direct. En todo caso, el adelanto no ofrece mayor información sobre la nueva figura paterna de Grogu, con lo que habrá que esperar para ver cómo se aborda este cambio en la serie.

Si bien el de LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia - Piezas del pasado es un caso muy particular, no está de más recordar que Pascal no ha sido el único responsable de dar vida a Mando a lo largo de las producciones. Y es que, al ser un personaje cuyo rostro normalmente se mantiene oculto por un casco, en muchas escenas no es el intérprete chileno quien se encuentra dentro de la armadura, sino alguno de sus dobles, Brendan Wayne y Lateef Crowder, mientras él pone su voz en post-producción.

Tras dos años desde el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, Pascal retomará el papel del mandaloriano en la cinta dirigida por Jon Favreu, que supondrá el regreso a la gran pantalla de Star Wars. Según compartió el 'insider' Daniel Richtman, no se espera que haya una cuarta temporada de The Mandalorian, sino que, si la película triunfa, la historia del personaje continuará con una secuela cinematográfica.