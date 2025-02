¿Será Miles Morales el Spider-Man de Marvel tras Vengadores: Secret Wars?

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a encarnar a Peter Parker en la cuarta entrega de Spider-Man 4, que estará dirigida por Destin Daniel Cretton y llegará a las salas el 24 de julio de 2026. Sin embargo, nuevas informaciones sugieren que, tras Vengadores: Secret Wars, Miles Morales podría ser el trepamuros titular del UCM.

Alex Pérez de The Cosmic Circus ha comentado en una sesión de preguntas y respuestas que Miles Morales no formará parte del equipo de superhéroes Los Campeones en el UCM. La razón, según la información proporcionada por el insider, es que el personaje formará parte del reinicio del Spider-Verse de Sony, el cual se establecerá tras Secret Wars.

Pero conviene remarcar que, hasta el momento, ni Sony ni Marvel se han pronunciado al respecto. No obstante, llegado el caso, no sería ni mucho menos sorprendente que Morales terminase siendo el Spider-Man titular del Universo Cinematográfico Marvel.

Sony, don't try to be a hero... Just put Miles Morales in the MCU... #SpiderMan #AvengersSecretWars https://t.co/cADxXKnL8F