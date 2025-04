La polémica tras Spider-Man Brand New Day: ¿Cómo adaptará Marvel un Peter Parker más trágico y maduro?

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man 4 ya tiene título oficial, Spider-Man: Brand New Day. La elección de dicha denominación para la cinta que abrirá una nueva etapa en la vida de Peter Parker (Tom Holland) no es casual. Y es que este título remite directamente a una de las historias más controvertidas del trepamuros en los cómics de Marvel.

Como recordarán los más entusiastas, Brand New Day redefinió a Spider-Man en las grapas. Peter Parker ha sufrido muchos reveses a lo largo de su vida, tanto en lo personal como en su carrera de justiciero.

Sin embargo, se enfrentó a su mayor encrucijada en los eventos de One More Day. En este arco, a cargo de Michael Straczynski y Joe Quesada, su tía May se encuentra luchando por su vida en un hospital. A sabiendas de su desesperación y lo que significa para Peter, Mefisto se aparece ante él y Mary Jane Watson.

El señor de las tinieblas de Marvel les hace una siniestra propuesta: salvarla a cambio de su matrimonio. Tras discutirlo, aceptan el trato y Mefisto elimina todos sus recuerdos juntos.

De este modo, la Casa de las Ideas reescribió la historia del personaje. ¿La razón? Darle un nuevo comienzo en Brand New Day. Uno de los aspectos clave es que, en sus páginas, Peter volvía a mantener su identidad secreta tras hacerla pública en Civil War.

Ello fue posible gracias a la invaluable ayuda del Doctor Strange, Iron Man y Mr. Fantástico. Tras la muerte de May (Marisa Tomei) a manos del Duende Verde (Willem Dafoe) en No Way Home, Strange (Benedict Cumberbatch) lanzó un conjuro para que todo el mundo olvidase que Peter es Spider-Man, incluyendo a MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon).

Parker, con su identidad de nuevo secreta, se mudaba solo a un apartamento de Nueva York, abriendo así una nueva etapa para su personaje al final del filme de Jon Watts. Por tanto, no resulta sorprendente que Marvel y Sony hayan hilado fino escogiendo Brand New Day como título para la cuarta entrega de la franquicia arácnida.

Ha sido, de hecho, Sony quien ha desvelado el título de esta cuarta entrega durante el marco de la CinemaCon celebrada en Las Vegas. Según recoge ScreenRant, el propio Holland ha definido la película, que abrirá paso a otras dos entregas más, como "un nuevo comienzo".

SPIDER-MAN 4, DESPUÉS DE DOOMSDAY Y ANTES DE SECRET WARS

Conviene recordar que, antes de que Spider-Man 4 llegue a las salas, se estrenará Vengadores: Doomsday el 30 de abril de 2026, cinta que recientemente anunciaba gran parte de su elenco, en el que Holland no estaba incluido. Y aunque la apretada agenda del intérprete podría haberle hecho imposible aparecer en el filme, según The InSneider, podría haber otro motivo para su ausencia en la misma, siendo este que la trama de la cuarta entrega del trepamuros se desarrolle en paralelo a la de Doomsday dentro del timeline de Marvel.

Hasta el momento, más allá de la obvia participación de Holland en Spider-Man 4, se ha confirmado también el fichaje de Sadie Sink, la estrella de Stranger Things, en un papel aún sin revelar. No obstante, ciertos rumores apuntan a Mary Jane Watson o incluso a una nueva y joven encarnación de la poderosa mutante de los X-Men, Jean Grey.