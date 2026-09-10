Nuevo adelanto de Vengadores: Endgame Encore, que promete cambiar el tono de la película original - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Antes de que Vengadores: Doomsday llegue a los cines, el próximo 18 de diciembre, los fans de Marvel podrán volver a disfrutar en la gran pantalla de la anterior entrega de la franquicia con Vengadores: Endgame Encore. La nueva versión del largometraje dirigido por los hermanos Russo en 2019 aterrizará en las salas el 25 de septiembre y promete ser una nueva experiencia para los fans, no solo por los cuatro minutos de metraje inédito, sino también por el cambio de tono que supondrá.

Ahora, la Casa de las Ideas ha lanzado un nuevo teaser de la película en sus redes sociales. Este ofrece un repaso a lo ocurrido desde el final de Vengadores: Infinity War (cuando Thanos chasqueaba los dedos tras decirle a Thor que debería haber apuntado a la cabeza) hasta que Iron Man usa el guantelete en Vengadores: Endgame. "Parte del viaje era el final", reza el mensaje que acompaña a la publicación en X, antes Twitter.

El vídeo, de apenas un minuto de duración, no incluye nuevas imágenes, aunque sí que presenta escenas ya conocidas con una ominosa música (una versión de Lacrimosa, de Mozart) de fondo.

part of the journey was the end pic.twitter.com/wVNWmZhCS3 — Marvel Entertainment (@Marvel) September 9, 2026

Tanto por la elección de los fragmentos y conversaciones como por la pieza musical, el avance transmite un marcado sentimiento de fatalidad, algo totalmente nuevo y, probablemente, clave para Doomsday.

Y es que, a pesar del trágico sacrificio de Iron Man y Viuda Negra, la cuarta entrega de Vengadores tenía cierto tono victorioso y emocionante, pero esto podría cambiar a la luz de la nueva entrega de la franquicia.

VENGADORES: DOOMSDAY NO FUE LA VICTORIA DEFINITIVA QUE TODOS CREÍAN

Por el momento, lo que se ha dado a conocer de Vengadores: Doomsday parece indicar que la amenaza será una consecuencia directa de lo ocurrido en Endgame. En un adelanto, el Doctor Doom les advertía a los héroes que estaban viviendo vidas robadas, lo que podría hacer referencia a cómo jugaron con el tiempo para conseguir imponerse a Thanos y recuperar a la mitad de la población.

Teniendo esto en cuenta, un nuevo visionado de Endgame, incluso independientemente del contenido inédito que promete Encore, podría verse con otros ojos, de manera que no sea ya una épica batalla con un final feliz y definitivo, sino un acto osado y desesperado que no hace sino postergar lo inevitable.