Vengadores: Endgame Encore lanza su primer tráiler, con escenas míticas antes de la irrupción del Doctor Doom en el UCM - MARVEL

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler oficial de Vengadores: Endgame Encore, que traerá la mítica aventura multiversal de Marvel de 2019 de vuelta a las salas con metraje extra. Esta nueva versión de la película dirigida por los hermanos Russo servirá como antesala de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

El adelanto, de poco más de medio minuto de duración, muestra algunos de los momentos más épicos de la película, como al equipo liderado por los Vengadores momentos antes de que se produzca la batalla contra Thanos, a Steve Rogers empuñando el Mjolnir o el sacrificio de Tony Stark. Escenas que habrían resultado demasiado reveladoras como para aparecer en el tráiler de la película cuando se estrenó en cines allá por 2019.

Get your tickets for Marvel Studios' Avengers Endgame: Encore in Infinity Vision screens tomorrow.



Look for the Infinity Vision icon when booking to ensure you experience the biggest screens, the brightest picture, and the most immersive experience the theatres have to offer! pic.twitter.com/qkicg3QycU — Marvel Studios Canada (@MarvelStudiosCA) August 24, 2026

El clip hace énfasis en que Endgame Encore supondrá el debut de Infinity Vision, un nuevo sello de certificación para salas premium pensado para ofrecer, tal y como adelanta el tráiler, una experiencia cinematográfica a "máxima escala", con una "claridad superior" y un "sonido envolvente".

VENGADORES: ENDGAME ENCORE INAUGURARÁ INFINITY VISION

Tal y como anunció Disney, el objetivo de Infinity Vision es permitir a los espectadores identificar rápidamente cuáles son las mejores opciones disponibles para disfrutar de una película en la gran pantalla. Teniendo en cuenta que Doomsday no se proyectará en salas IMAX al estar esas pantallas reservadas para Dune: Parte Tres, que se estrena el mismo día, Disney busca reorientar al público hacia otras salas de gran formato con esta propuesta.

Por otra parte, recientemente se confirmaba que Endgame Encore tendrá una duración total de 185 minutos (3 horas y 5 minutos), lo que la convierte en la película mas larga del UCM. Aunque se trata de una diferencia de tan solo 4 minutos adicionales con respecto a la cinta original, este nuevo material podría aportar pistas clave sobre lo que Marvel está preparando para el debut del Doctor Doom en el UCM. Sin embargo, se desconoce si estas escenas han sido filmadas expresamente para esta nueva versión de la película o si algunas de ellas forman parte de material que también aparecerá en Doomsday.