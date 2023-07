El personaje Marvel secreto de Pedro Pascal en Spider-Man: Cruzando el Multiverso

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal es bien conocido por los fans gracias a papeles como el de Din Djarin en The Mandalorian o el de Joel en la serie de HBO Max, The Last of Us. Sin embargo, lo que a muchos les habrá pasado inadvertido, es que uno de los personajes que aparecen en Spider-Man: Cruzando el Multiverso se encuentra basado en el propio actor chileno y han salido a la luz las fotos que así lo demuestran.

Muchas son las variantes de Spider-Man, que, como Peter Porker, Miguel O' Hara, el trepamuros de 2099 o Spider-Punk, se han dejado ver en Cruzando el Multiverso Parte I. Pero la cinta también contó con otras muy singulares y llamativas como la que procedía de una realidad en la que el lanzarredes es un cowboy del salvaje oeste.

Esta variante de Spider-Man, en la que además de llevar el clásico sombrero de vaquero, emboza su rostro con un tapabocas, es, según ha confirmado Kristafer Anka, el diseñador de los personajes de la película, Pedro Pascal. A través de su cuenta en Twitter, el ilustrador comentó que es la cara del actor la que se oculta bajo la máscara de esta variante de Peter Parker, inspirándose en él para su diseño.

This is honestly kind of a good time to mention that a lot of my time was spent doing drawing overs, or that designs are just based on tweaking previous models.

But regarding Webslinger, I added a little Pedro Pascal to a Peter model https://t.co/m4jHo8sMX8 pic.twitter.com/Rm2V9wj8kw — kris anka (@kristaferanka) June 17, 2023

"Sinceramente, este es un buen momento para decir que gran parte de mi tiempo lo dediqué a dibujar, o que los diseños solo se basan en modificar los modelos anteriores. Aunque en lo que respecta a Web-Slinger, añadí algo de Pedro Pascal en este diseño de Peter", admite Anka en su tuit. Es más, también reconoce que fue uno de los encargos más divertidos que le encomendaron para la película: "pasé meses buscando todo tipo de vaqueros y vaqueras diferentes hasta que nos decantamos por algo un poco más clásico".

#WebSlinger was one of the most fun assignments I had. Spent months exploring all kinds of different cowboys and cowgirls until we settled on something a bit more classic. This is one of the characters I spent a lot of time getting the details right.#AcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/6FruIG5fgH — kris anka (@kristaferanka) June 17, 2023

De hecho, reiteró que habló con "varios amigos que habían montado [a caballo] durante toda su vida", con la intención de concebir el diseño de Widow, su montura. "Con Widow, los detalles eran realmente importantes. Pasé mucho tiempo indagando y preguntando a varios amigos que llevaban montando toda su vida para poder entender todo lo que pudiera sobre el diseño de los sillines. Buena parte de los trabajos reside en resaltar los detalles, para que se interpreten", comentó Anka.

With #Widow the details were really important. I spent a ton of time doing research, and asking several friends who had been riding for their whole lives so i could understand everything I could about saddle construction. A lot of of job is highlighting details so it translates. pic.twitter.com/IV95bVSNYP — kris anka (@kristaferanka) June 17, 2023

Por ahora, se desconoce si esta versión cowboy de Spider-Man tendrá una mayor relevancia en Cruzando el Multiverso Parte II, que verá la luz el 24 de marzo de 2024. Sin embargo, resulta factible pensar que sea el propio Pascal quien pudiera poner su voz al personaje después de darse a conocer que está inspirado en él.

Tampoco se debe olvidar que durante una entrevista con Wired el pasado mes de enero, Pascal ya expresó su interés por interpretar a un superhéroe de Marvel en el UCM. Por lo que, no parece del todo improbable que, en un momento dado, pueda también, participar en alguno de los futuros proyectos de la Casa de las Ideas.