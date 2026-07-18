Chris Hemsworth abandona el reboot de G.I. Joe y otra estrella de Marvel toma el relevo - NETFLIX / MOZTROS EDITORIAL

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Después de que Paramount diera luz verde al proyecto hace meses, el reboot de G.I. Joe dirigido por el debutante Danny McBride continúa en marcha. Ahora, Chris Hemsworth, que iba a protagonizar la película, ha abandonado el proyecto. Sin embargo, Paramount Pictures ya tiene a un posible sustituto para él en el punto de mira... y también es una estrella de Marvel.

Según informa Nexus Point News, Hemsworth ha abandonado el proyecto, aunque se desconocen los motivos, y Bradley Cooper es el principal candidato para sustituirle. El actor puso voz al mapache Rocket en la versión original en inglés de las películas de Guardianes de la Galaxia, así como en Vengadores: Infinity War y Endgame.

Respecto al papel que encarnará Cooper en el reboot, el medio apunta que es probable que encabece el elenco dando vida a Duke, el líder de G.I. Joe. El guion de la cinta corre a cargo de McBride, creador y protagonista de comedias como De culo y cuesta abajo (Eastbound & Down) o Los Gemstone. Además, ha aparecido en cintas como Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra! o Alien: Covenant, mientras que, en su faceta de guionista, trabajó en el regreso de la saga Halloween junto a David Gordon Green y Jeff Fradley.

EL REBOOT DE G.I. JOE YA ESTÁ EN MARCHA

En su paso por el pódcast Happy Sad Confused, McBride adelantó algunos detalles acerca de la película. "Curiosamente, dota de un mayor realismo a G.I. Joe; no es una comedia. Es una mezcla de suspense y acción, y creo que va a ser muy divertida", asegura. "Sigue a Duke y a un grupo de otros Joes... En el cómic aparece esa ciudad, Springfield, que en secreto está controlada por Cobra, y ahí es donde se desarrolla nuestra película", explica.

En la serie de animación de G.I. Joe, que estrenó dos temporadas entre 1983 y 1986, la ciudad de Springfield funcionaba en realidad como tapadera para una base de la temible organización Cobra. La ficción estaba inspirada en la saga de cómics homónima, que a su vez se basa en la línea de juguetes de acción de Hasbro.

Más adelante, Paramount trasladó la historia a la pantalla con G.I. Joe, estrenada en 2009 y protagonizada por Channing Tatum. La película fue un éxito, recaudando 302 millones de dólares en taquilla, así como su secuela G.I. Joe: La venganza, con Bruce Willis y Dwayne Johnson, que amasó 375 millones. Sin embargo, no fue el caso de la precuela de 2021 Snake Eyes, que no logró despegar en taquilla tras el Covid, recaudando tan solo 40 millones a nivel mundial.