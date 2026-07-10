Patrick Stewart revela si se retirará tras interpretar al Profesor X en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday verá a Robert Downey Jr. asumir el manto y la armadura de Víctor Von Doom, y también marcará el regreso de Patrick Stewart al papel del líder de los X-Men, el Profesor X. El actor ha revelado ahora si se retirará definitivamente de la interpretación tras encarnar de nuevo a Charles Xavier en la cinta de los Russo, que llegará a las salas el 28 de diciembre.

"Como te dirá cualquier actor de mi edad, a medida que envejecemos hay cada vez menos papeles disponibles", afirmó Stewart a TV Insider. "Aun así, sigo recibiendo propuestas interesantes y me encanta afrontar nuevos retos, como poner voz a la cabeza de un cerdo en Bait, la brillante nueva serie de Riz Ahmed", añadió.

STEWART NO TIENE INTENCIÓN DE RETIRARSE TRAS DOOMSDAY

"No puedo imaginarme retirándome oficialmente. Siempre seré actor", aseguró Stewart, dejando claro que, pese a sus 85 años, no piensa alejarse de los focos.

Las palabras del actor parecen abrir así la puerta a que pueda interpretar una vez más al Profesor X después de Vengadores 5, en Secret Wars. Stewart también abordó el legado de su otro personaje más histórico y querido, el capitán de la USS Enterprise Jean-Luc Picard, al que dio vida durante las siete temporadas de Star Trek: La nueva generación y, por última vez, en 2023, en la tercera y última temporada de la serie Picard, y al que considera el más importante de su carrera.

"Todavía recuerdo como si fuera ayer mi primer día entrando en los estudios de Paramount", afirmó Stewart. "Sin ninguna duda, Jean-Luc es el papel más importante de toda mi trayectoria. Y siempre estaré agradecido por haber tenido la oportunidad de formar parte de lo que hoy es una franquicia tan histórica", explicó antes de asegurar que siempre apoyará la longeva franquicia de Star Trek.