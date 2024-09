The Fantastic Four: First Steps contará con otro icono de Marvel

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

La primera familia de Marvel cruzará las puertas del UCM cuando The Fantastic Four: First Steps llegue a los cines el 25 de julio de 2025. Y, según parece, su director, Matt Shakman, se mantendrá fiel al material original. Nuevas imágenes del set de rodaje han puesto al descubierto que el Fantasticar, el más icónico de los artefactos desarrollados por Mr. Fantástico en los cómics, también aparecerá en el filme.

El pasado mes de agosto salieron a la luz unas secuencias del rodaje en Londres que mostraban una intrigante escultura dedicada a Los 4 Fantásticos. Y no hace mucho, otra tanda brindaba un vistazo en mayor profundidad al aspecto de Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) en la película.

Pero los fans marvelitas aguardan conocer aún más detalles del relanzamiento cinematográfico de Los 4 Fantásticos ahora ya dentro del UCM. Desde el set llega ahora una nueva oleada de reveladoras imágenes. Y es que, además de mostrar la envergadura de los impresionantes decorados, revelan la presencia de uno de los más significativos inventos de Reed Richards.

Se trata del Fantasticar, el dinámico vehículo aéreo diseñado por la brillante mente de Mr. Fantástico, que apareció por primera vez en el número 3 de los cómics de Fantastic Four, lanzado en 1962.

En estas secuencias que ya circulan por Internet, puede verse a un numeroso grupo de extras mirando al cielo mientras corean que el Fantasticar emprende el vuelo. Además, en otra de estas imágenes, son Richards (Pedro Pascal) y su mujer, Susan Storm A.K.A. la Mujer Invisible (Vanessa Kirby), quienes contemplan el vuelo de prueba de su invento.

The director told the extras to look up and wave and cheer as the Fantasticar took off.



Then, everyone turned around and the director told them to do the same, this time welcoming back the Fantasticar.



American Flags were also waved.



The landing pod is complete. pic.twitter.com/EqdixxKTUO