MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva película basada en Street Fighter, la exitosa saga de videojuegos de lucha, ya tiene fecha de estreno. Los hermanos Danny y Michael Philippou iban a dirigir esta cinta, pero por problemas de agenda abandonaron el proyecto el pasado mes de junio. Ahora, aunque no haya ningún cineasta vinculado a la película, Legendary Films ha decidido continuar con su producción y fijar una fecha de estreno.

Legendary Films y Sony, poseedoras de los derechos cinematográficos de la franquicia, han anunciado que este filme sobre Street Fighter llegará a las salas de cine el 20 de marzo de 2026. De esta manera, las productoras ya buscan un nuevo director que capitanee el proyecto, pero por el momento no hay ningún nombre sobre la mesa. Aún así, el anuncio de estreno de la cinta deja ver la intención de las compañías de sacar la adaptación adelante.

Además, según ha informado Collider, la compañía ha actualizado el logo de la saga para esta película, aunque conservando la esencia del original, con el degradado de colores del rojo al blanco, y con la tipografía característica de la franquicia. Salvando el logo y la fecha de estreno, los detalles sobre esta nueva entrega continúan siendo un secreto.

First logo for the live-action 'STREET FIGHTER' movie.



Directed by RackaRacka duo Danny & Michael Philippou.



(Source: https://t.co/LAIhjzHmUG) pic.twitter.com/XayyhWzTQ1 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 21, 2024

Los hermano Philippou, responsables de la aclamada película Háblame (Talk to me), iban a hacerse cargo de la dirección del remake de Street Fighter pero, finalmente, la han abandonado para centrarse en su próximo largometraje, Bring Her Back, que estará protagonizado por la dos veces nominada al Oscar Sally Hawkins y será producida por A24.

De esta manera, Legendary Films tratará de devolver el prestigio cinematográfico a la saga tras las buenas críticas recibidas por parte de las recientes adaptaciones de videojuegos, como The Last of Us o Fallout en la pequeña pantalla, o Super Mario Bros., que arrasó en los cines, o Uncharted, que contó con Tom Holland como protagonista y una acogida aceptable en cines.

Estos títulos han conseguido romper el estigma que siempre han arrastrado las producciones basadas en historias salidas de la consola. De hecho, al adquirir los derechos del videojuego, la compañía también estaría planeando llevar Street Fighter a la pequeña pantalla más pronto que tarde. Por el momento no se ha anunciado ninguna serie o telefilme, pero se espera que lo haga pronto.

Street Fighter es una de las franquicias de videojuegos de lucha más longevas que existen. El primero, un juego de arcade, vio la luz en 1987. Su siguiente lanzamiento, Street Fighter II, llegó en 1991 y supuso toda una revolución en este tipo de videojuegos. Contando con las ediciones especiales, la saga ha estrenado más de una veintena de entregas, la última de ellas el pasado 2023, Street Fighter 6.

Esta será la tercera vez que el popular videojuego de 1987 de el salto a la gran pantalla tras las falllidas adaptaciones de Street Fighter: La última batalla (1994), cinta protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Ming-Na Wen, Damien Chapa, Kylie Minogue y Raul Julia, y Street Fighter: La leyenda de Chun-Li (2009), con Kristin Kreuk, Chris Klein, Neal McDonough, Robin Shou y Moon Bloodgood en su reparto principal.