Lucy Liu y Chris Sullivan protagonizan Presence, un filme de fantasmas sobre "el miedo a la pérdida y a la desconexión"

LOS ÁNGELES, 5 Mar. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Lucy Liu y Chris Sullivan se ponen a las órdenes del director Steven Soderbergh en el thriller psicológico Presence. El ganador del Oscar por Traffic se adentra en el cine de terror con esta película sobre fantasmas escrita por David Koepp que aborda temas como "el miedo a la pérdida y a la desconexión" que llega a los cines de España este viernes 7 de marzo.

En Presence, Rebekah (Lucy Liu), su marido (Chris Sullivan) y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la delgada línea entre la realidad y la percepción.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, Lucy Liu y Chris Sullivan hablan acerca de cómo fue trabajar con Soderbergh y de lo que más les cautivó del guion de David Koepp. Los protagonistas de la cinta también comparten su perspectiva sobre lo paranormal.

¿Qué fue lo que les atrajo del guion para querer participar en Presence? En su opinión, ¿de qué trata principalmente la película?

Chris Sullivan: Bueno, yo quise hacer la película porque Steven Soderbergh me dijo que estaba rodando un filme con Lucy Liu y me preguntó si quería participar. Y la respuesta siempre será sí. Luego, al leer el guion... David Koepp es un escritor increíble, y creo que esta película trata sobre el duelo, sobre enfrentarse a ese miedo al duelo. Creo que todas estas películas de terror o los thrillers psicológicos son herramientas que usamos para abordar nuestros miedos en un entorno seguro y, en este caso, se trata del miedo a la pérdida y a la desconexión.

Lucy Liu: Creo que la película trata sobre el suspense y esa tensión que David consigue plasmar tan bien en el guion. También crea un ambiente en el que hay mucho suspense inesperado. Nos centramos en la relación de la pareja, en el favoritismo de Rebekah hacia su hijo, etc... Hay muchos momentos que te muestran cómo la disfunción de la vida cotidiana de esta familia no les resulta tan evidente a ellos como sí lo es para el público.

¿Influyó el estilo de dirección de Steven Soderbergh en sus interpretaciones, especialmente en una película tan intensa?

Lucy Liu: Chris ha trabajado con Steven antes, lo que significa que es excelente en todo lo que hace, porque Steven no te invita a volver si no es el caso. Y, conociéndole y habiendo trabajado con Chris, creo que eso es absolutamente cierto. Fue un regalo para todo el reparto. Steven te contrata, te entrega el guion y creo que espera que sea tu responsabilidad estudiarlo, interpretarlo y dar lo mejor de ti. Eso es lo que hicimos. No da muchas indicaciones, te permite trabajar con libertad. Lo único en lo que trabajamos en conjunto con Steven fue en la coreografía, porque él era la cámara, él era la presencia, así que realmente dependíamos unos de otros como grupo.

Chris Sullivan: Steven espera que hagas tu trabajo porque él está haciendo casi todas las demás tareas. Opera la cámara, edita mentalmente mientras rueda, edita en el coche de camino a casa. Eso es muy liberador y motivador. Pero, como intérprete, a veces puedes sentirte un poco aislado o desconectado, porque él confía plenamente en que harás bien tu trabajo. La forma en que está rodada esta película, literalmente estábamos siendo perseguidos por Steven Soderbergh en persona. Dondequiera que íbamos, allí estaba él, siguiéndonos, acechándonos y observando lo que hacíamos. Fue una experiencia completamente única que solo Steven Soderbergh podría crear.

¿Cuál fue la parte más difícil de rodar la película de esa manera?

Lucy Liu: Creo que fue algo original, porque pienso que las interpretaciones son mejores cuando todo el mundo está en cámara. Hay una presencia que sientes con los demás actores, una sensación de apoyo mutuo. Creo que esa es la magia de un rodaje como este, porque de alguna manera es muy similar al teatro en directo: está sucediendo en el momento.

Chris Sullivan: Sí, cada escena era como una pequeña obra de teatro.

¿Creen en los fantasmas?

Lucy Liu: Totalmente. Chris ha hecho todo lo posible con sus amigos para presenciar algo, y tiene una gran historia al respecto.

Chris Sullivan: Sí, yo también. Creo que la energía que nos habita no puede crearse ni destruirse. Creo que hay lugares muy interesantes, cargados con la energía de los seres humanos a lo largo del tiempo, en los que no puedes evitar sentir esas reverberaciones, esos recuerdos, como ondas en el tiempo creadas por toda esa energía. A veces, quizá podemos vislumbrar otro momento o lugar. Pero, en cualquier caso, es más divertido creer en los fantasmas que no hacerlo.

Lucy Liu: Básicamente somos almas que existen y seguimos existiendo, aunque nuestros cuerpos no lo hagan. No se trata solo de la idea de la reencarnación, sino de lo que ha dicho Chris: la existencia de la energía.