Malas noticias para la nueva película de Street Fighter

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Street Fighter, la exitosa saga de videojuegos de lucha, tendrá una nueva película en imagen real, tal y como se anunció en abril de 2023. Sin embargo, más de un año después de que salieran a la luz aquellas informaciones, la producción ha sufrido un duro revés que dificulta mucho las cosas.

Y es que, según informa The Hollywood Reporter, los hermanos Danny y Michael Philippou ya no van a ser los directores del proyecto. Los responsables de la aclamada cinta Háblame (Talk to me) iban a hacerse cargo de la dirección del remake de Street Fighter pero, finalmente, han abandonado la cinta.

El motivo de su marcha han sido los problemas de agenda que el filme les ocasionaba con sus otros trabajos. Por ello, los Philippou han optado por centrarse en su próximo largometraje, Bring Her Back, que estará protagonizado por la dos veces nominada al Oscar Sally Hawkins.

Estos hermanos se hicieron conocidos gracias a su canal de YouTube RackaRacka y no fue hasta el estreno de Háblame en 2023 cuando debutaron en la gran pantalla. Un filme que recibió elogios de crítica y público, permitiéndoles realizar una secuela que verá la luz próximamente y, así, asentarse en la industria.

La película de Street Fighter iba a ser un nuevo salto en su incipiente carrera pero finalmente han preferido declinarlo para no entrar en conflicto con más películas, cediendo el testigo a algún otro director. Las compañías Legendary y Capcom querían empezar cuanto antes con el desarrollo, algo que a los Philippou les resultaba imposible. Por el momento, no hay nuevos cineastas vinculados a la cinta.

Street Fighter es una de las franquicias de videojuegos de lucha más longevas que existen. El primero, un juego de arcade, vio la luz en 1987. Su siguiente lanzamiento, Street Fighter II, llegó en 1991 y supuso toda una revolución en este tipo de videojuegos. Contando con las ediciones especiales, la saga ha estrenado más de una veintena de entregas, la última de ellas el pasado 2023, Street Fighter 6.

En el cine y la televisión también ha tenido múltiples adaptaciones animadas y en imagen real. Las dos más conocidas son la cinta de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile; y el denostado filme de 2009 protagonizado por Kristin Kreuk como Chun-Li.