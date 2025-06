La nueva película de Street Fighter ficha a Walton Goggins como su gran villano

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

La nueva película en imagen real del legendario videojuego Street Fighter que la desarrolladora Capcom prepara junto a Legendary Pictures va sumando nombres a su elenco. Y según las últimas informaciones, parece que Walton Goggins será el encargado de dar vida al villano, uno de los personajes más conocidos del material original.

"Me han dicho que Goggins está cerca de llegar a un acuerdo para interpretar a M. Bison, el principal antagonista de la película, que supervisa el torneo", ha revelado el 'insider' Jeff Sneider, tal y como recoge ComicBook. Esta filtración no solo añade un nuevo actor al supuesto reparto, sino que también señala un importante aspecto de la trama al hacer mención a un "torneo" que es de esperar que tenga particular importancia.

Cabe recordar que M. Bison ya fue llevado a la gran pantalla en la cinta de 1994 protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Street Fighter: la última batalla, en la que fue encarnado por el fallecido Raul Julia. En el videojuego, el personaje es el fundador y líder de la organización criminal Shadaloo y se caracteriza por sus ansias de dominación y su uso del destructivo "Psycho Power".

En todo caso, el posible fichaje de Goggins no es la única información que ofrecía el 'insider', que también ha señalado que "Orville Peck está en conversaciones para interpretar a Vega, un luchador enmascarado que emplea una combinación de ninjutsu japonés y toreo español para derrotar a sus oponentes". Además, Eric André "interpretará al locutor que anima al público", posiblemente en la ya mencionada competición.

"Centineo interpretará al amigo y rival de Ryu, Ken Masters, que entrenó con Ryu desde muy joven. Reigns interpretará a Akuma, el hermano pequeño de Gouken, el maestro de Ryu y Ken", completaba Sneider.

El pasado mes de abril, Nexus Point News ya había dado a conocer que Andrew Koji y Noah Centineo supuestamente encarnarían a Ryu y Ken, con el periodista Borys Kit de The Hollywood Reporter añadiendo más adelante que Jason Momoa daría vida al salvaje luchador de piel verde, Blanka, y el citado 'insider' adelantando el papel de la estrella de la WWE Roman Reigns.

En un principio, la película de Street Fighter iba a estar dirigida por Danny y Michael Philippou, que abandonaron el proyecto por problemas de agenda, pasándole el testigo a Kitao Sakurai (Un mal viaje, The Eric Andre Show). Originalmente estaba previsto que la cinta llegara en marzo de 2026 pero, después de que Sony la retirase de su calendario de estrenos, no hay nada seguro sobre cuándo podría ver la luz.