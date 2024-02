MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Cobra Kai ha conquistado a los fans de Karate Kid, aunque no toda la franquicia ha tenido tan buena acogida como la serie de Netflix. Durante décadas, Karate Kid III: El desafío final ha sido considerada la peor película de la saga, algo que podría haber cambiado gracias a la ficción.

LA CONTROVERSIA DETRÁS DE KARATE KID III

Si bien Karate Kid II: La historia continúa no fue bien recibida como la primera entrega, muchos fans la consideraron una secuela correcta. El público también apreció su intento de hacer algo diferente, llevando a los personajes a Okinawa y contando una historia que parecía más centrada en el señor Miyagi que en Daniel. Cuando se estrenó la tercera película, tanto los críticos como el público criticaron que la franquicia se había quedado sin ideas sobre dónde llevar a sus personajes.

Los ritmos y la premisa de su historia parecían completamente reciclados de la primera película e incluso después de todo el desarrollo del personaje y la experiencia de lucha que había adquirido en las dos entregas anteriores, el personaje de Daniel parecía haber retrocedido.

La película trajo de vuelta a Martin Kove como John Kreese, pero también presentó algunos villanos nuevos con las incorporaciones de Mike Barnes y Terry Silver. Sin embargo, a diferencia de Johnny Lawrence y Chozen en las dos películas anteriores, los fans no quedaron impresionados por estos nuevos adversarios de Daniel.

En la película, Silver es representado como un amigo leal de Kreese de sus días en el ejército. A lo largo de toda la historia, su motivación no va más allá de la necesidad de salvar el dojo Cobra Kai y vengarse de Daniel y Miyagi, todo en nombre de su antiguo amigo del ejército. Era un villano muy exagerado, prácticamente hasta el punto de convertirse en una parodia, y Barnes, retratado como un matón cruel que carece de cualquier tipo de espíritu deportivo y solo está motivado por la promesa de riquezas de Silver, tampoco encajó bien en la trama.

COBRA KAI MEJORÓ A TERRY SILVER Y MIKE BARNES

Cuando Silver aparece en la historia de Cobra Kai, no es el mismo tipo de villano que fue en la tercera película. En una subversión humorística de las expectativas, la temporada 4 comienza con Kreese llamando a Silver, intentando vincularlo nuevamente a Cobra Kai para enfrentarse a Daniel y Johnny en el próximo torneo All Valley, solo para que Silver, quien aparentemente ha cambiado su vida, cuelgue inmediatamente.

Cuando finalmente acepta reunirse con Kreese, poco a poco demuestra ser un villano mucho más peligroso de lo que Kreese alguna vez fue. Con sus habilidades de manipulación y un nuevo ansia de poder, Silver se convierte en una persona mucho más amenazante y en un villano mejor escrito que el de la película.

Cuando los espectadores vuelven a ver a Barnes por primera vez, desde la perspectiva de Daniel, al principio parece que sigue siendo la misma persona y se está preparando para formar equipo con Silver una vez más.

Sin embargo, se revela que en los últimos 35 años, se ha convertido en un adulto maduro que gestiona una exitosa tienda de muebles con su esposa. Perder contra Daniel en All Valley y ser excluido del karate de competición le abrió los ojos a lo que podía lograr sin la violencia, e incluso ofrece una sincera disculpa a su antiguo oponente cuando se reúnen por primera vez. A diferencia de Silver, Kreese, Johnny e incluso Daniel, Barnes ahora vive una vida que no está dictada por el pasado y no está marcada por el rencor o la culpa.

COBRA KAI HA CAMBIADO LA VISIÓN DE LA PELÍCULA

A través de los eventos de Cobra Kai, la franquicia Karate Kid ahora ha cambiado a ojos de los fans. Terry Silver incluso se burla de la tercera cinta en la cuarta temporada, cuando le dice a Kreese: "Pasé meses aterrorizando a un adolescente durante un torneo de kárate de la escuela secundaria".

En retrospectiva, la tercera película se convierte en una experiencia que vale la pena debido a la increíble recompensa que ofrece la serie al revisar la historia y revivir a los villanos, completamente cambiados y mostrando su compleja evolución.