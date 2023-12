Malas noticias para la temporada 2 de El libro de Boba Fett

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Lucasfilm aún no ha renovado El libro de Boba Fett por una segunda temporada. Pese a que muchos fans querrían ver nuevos episodios de la ficción de Disney+, parece que, por el momento, no hay noticias sobre el futuro de la producción.

Temuera Morrison ha concedido una entrevista a Newshub en la que ha hablado sobre el futuro de la ficción. "No sé qué está pasando aquí", confesó el actor, que hizo referencia al posible impacto que han tenido las huelgas de actores y guionistas en la renovación. "Estamos saliendo de este período de inactividad, así que creo que todo el mundo se está adaptando y todo vuelve a los presupuestos, a lo que quieren hacer y a cuánto cuesta. Realmente no lo sé. A juzgar por los fans que conocí, todos quieren una segunda temporada, pero no sé qué va a pasar", dijo.

Aunque podría haber una temporada 2, El libro de Boba Fett funciona como miniserie, ya que resolvió el misterio de cómo el cazarrecompensas sobrevivió a los eventos de El retorno del Jedi y estableció su posición como el nuevo líder de Tatooine. Pese a quedar espacio para más temporadas, la respuesta al spin-off fue un poco tibia y la trama no fue lo que muchos fans querían ver de un personaje que posiblemente estaba en su mejor momento.

También queda en el aire la escena poscréditos sobre Cobb Vanth, que debe abordarse de alguna manera. Una teoría es que uno o dos episodios de la temporada 4 de The Mandalorian podrían retomar esta trama antes de darle a Boba Fett un papel en la película de Star Wars que prepara Dave Filoni.