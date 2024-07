Nueva filtración de Deadpool y Lobezno confirma la aparición de un caótico grupo de superhéroes

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

A solo un par de semanas de su estreno en cines, el 25 de julio, las continuas filtraciones de Deadpool y Lobezno no dejan de adelantar detalles de una de las cintas más esperadas del año. La última de ellas se trata de una imagen que, sin margen de error, confirma la aparición de un poderoso (y caótico) grupo de superhéroes.

El fotograma filtrado presenta a todo un ejército compuesto por variantes de Deadpool, al parecer liderado por nada más y nada menos que Lady Deadpool, la versión femenina del Mercenario Bocazas sobre cuya aparición en el filme tanto se ha especulado. Y es que por mucho tiempo se venía rumoreando que Taylor Swift encarnaría a este curioso personaje, si bien una filtración reciente apunta a la actriz Blake Lively en vez de a la cantante.

Sea quien sea quien se esconda tras la máscara de Lady Deadpool, la heroína se encuentra muy bien acompañada en la imagen. Así, entre todas las variantes se puede reconocer la cabeza voladora de Headpool y al joven Kidpool, entre otros.

New look at 'THE DEADPOOL CORPS' in #DeadpoolAndWolverine. pic.twitter.com/dxxXUF45IG