Archivo - Una nueva compañía explotará las franquicias de El Señor de los Anillos y Tomb Raider - WARNER - Archivo

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Embracer Group prepara una nueva etapa para algunas de sus propiedades intelectuales más valiosas. El grupo sueco, propietario de los derechos de explotación de El Señor de los Anillos y El Hobbit, separará esas franquicias, junto a otras marcas como Tomb Raider, en una nueva sociedad independiente llamada Fellowship Entertainment, que tendrá como objetivo reforzar la explotación audiovisual, editorial y comercial de esos universos.

La operación supondrá la creación de una nueva sociedad independiente, cuya salida a bolsa en el Nasdaq de Estocolmo está prevista para 2027. La fecha no es casual, pues Embracer quiere hacer coincidir el debut bursátil de Fellowship Entertainment con una cartera de proyectos más potente, en la que destacan la nueva serie de Tomb Raider con Sophie Turner, que llegará a Prime Video en 2027, y El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, película dirigida por Andy Serkis y que se estrenará el 17 de diciembre de ese mismo año.

El presidente de Embracer, Lars Wingefors, ha defendido la escisión en una carta abierta dirigida a los accionistas en la que presenta Fellowship Entertainment como una empresa de entretenimiento construida alrededor de grandes marcas.

Su actividad se centrará en la publicación, la concesión de licencias y el desarrollo de franquicias como El Señor de los Anillos, El Hobbit, Tomb Raider, Kingdom Come: Deliverance, Dead Island, Darksiders, Metro o Remnant, además de estudios y compañías como Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Middle-earth Enterprises y Dark Horse Media, entre otros.

"Creo que los activos que posee Fellowship Entertainment están entre los más infravalorados de la industria y siento que es mi deber, como mayor accionista, cambiar esta situación y crear una estructura que permita desarrollar todo su potencial", señala Wingefors en su misiva. Según el ejecutivo, la nueva organización permitirá explicar con mayor claridad al mercado qué representa Fellowship Entertainment y atraer a un abanico más amplio de inversores internacionales.

Dentro de esta reorganización, Wingefors, que fundó Embracer como editora de videojuegos en 2011, ha anunciado también la creación de una nueva unidad dedicada a propiedad intelectual y licencias dentro de Fellowship Entertainment. Bajo esa división quedará integrada Dark Horse, la editorial de cómics y productora cinematográfica que cuenta en su catálogo con marcas como La máscara, Sin City y Hellboy.

El plan de Fellowship Entertainment pasa por aumentar el peso de las licencias externas y lanzar al menos dos grandes producciones de alto presupuesto vinculadas a sus principales franquicias. Con esta estrategia, Embracer aspira a que sus franquicias no dependan únicamente del desarrollo interno de videojuegos, sino que puedan expandirse con más fuerza hacia otros formatos.

Phil Rogers, actual CEO de Embracer Group, será el encargado de dirigir Fellowship Entertainment como CEO del grupo. Rogers asumió el liderazgo de Embracer el año pasado, después de la etapa de Wingefors al frente de la compañía, y ahora pasará a encabezar la nueva sociedad centrada en propiedad intelectual.

La Embracer que permanezca tras la escisión buscará un nuevo consejero delegado y quedará enfocada de forma más exclusiva en videojuegos para móviles, PC y consolas, distribución física de videojuegos, coleccionables y distribución cinematográfica a través de Plaion Pictures.

Esa nueva estructura tendrá como prioridad la rentabilidad y generar más valor para sus accionistas. Wingefors ha reconocido, en este sentido, el peso que todavía tiene el desarrollo de videojuegos dentro del grupo. "El gasto en desarrollo de videojuegos es nuestra mayor partida de costes en toda la compañía", apunta.

UNA REORGANIZACIÓN TRAS AÑOS DE COMPRAS Y RECORTES

La decisión llega después de que Embracer completara la separación de Asmodee, editora y distribuidora de juegos de mesa, y Coffee Stain, compañía vinculada al sector del videojuego. Ambas fueron listadas de forma independiente el año pasado, una experiencia que, de acuerdo con Wingefors, ha servido como precedente para la creación de Fellowship Entertainment.

El movimiento se enmarca en la profunda reestructuración que Embracer ha atravesado tras la pandemia. Durante los años de mayor crecimiento del sector, el grupo llevó a cabo una agresiva política de adquisiciones que incluyó la compra de decenas de compañías. Entre ellas figuran Dark Horse, adquirida en 2021, Crystal Dynamics, propietaria de Tomb Raider, y Middle-earth Enterprises, responsable de los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, incorporada en 2022 por 395 millones de dólares.

Sin embargo, esa expansión terminó dando paso a un duro ajuste. Al año siguiente, Embracer anunció el despido del 8% de su plantilla global, alrededor de 1.400 empleados, y cerró o vendió varios estudios. La medida llegó después de que la compañía asegurara que un acuerdo de 2.000 millones de dólares con una entidad internacional se había frustrado en el último momento.

"Soy dolorosamente consciente de que la creación de valor ha sido negativa desde los años de máximo auge de la pandemia", admite Wingefors en la carta en la que anuncia la creación de Fellowship Entertainment. "Dicho esto, estoy convencido de que los cambios anunciados hoy permitirán generar más valor para los accionistas y hacerlo con mayor rapidez que si mantuviéramos la estructura actual", sostiene.