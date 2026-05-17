Aaron Paul ficha por la temporada 3 de Fallout - CONTACTO / PRIME VIDEO

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Fallout concluyó en Amazon Prime Video el pasado mes de febrero con un desenlace lleno de giros y revelaciones. Con la tercera entrega ya confirmada, la serie ha incorporado a Aaron Paul a su reparto encabezado por Ella Purnell, Walton Goggins y Aaron Moten. Aunque los nuevos episodios todavía no tienen fecha de estreno, lo más probable es que aterricen en algún punto de 2027.

Según informa Deadline, todavía se desconoce qué papel que interpretará la estrella de Breaking Bad y Westworld en la nueva temporada de Fallout, cuyo rodaje estaba previsto que comenzase este mes de mayo.

Paul saltó a la fama con su personaje de Jesse Pinkman en Breaking Bad, trabajo con el que ganó tres Emmy como mejor actor de reparto. En el aclamado drama creado por Vince Gilligan, el interprete daba viva a un antiguo alumno de Walter White, personaje encarnado por Bryan Cranston, que le ayuda a iniciarse como productor de metanfetaminas.

Con su fichaje por Fallout, Paul se reencuentra con Jonathan Nolan y Lisa Joy, con quien ya trabajó en la serie Westworld de HBO.

Basada en la franquicia de videojuegos postapocalípticos, la serie de Fallout se ambienta 200 años después de un holocausto nuclear, cuando los habitantes de los refugios se ven obligados a regresar al violento y extraño páramo que dejaron atrás sus antepasados. La primera temporada obtuvo 16 nominaciones a los Emmy, incluyendo mejor drama y la candidatura de Goggins como mejor actor principal.