La serie de Tomb Raider detiene su rodaje tras la lesión de Sophie Turner - PRIME VIDEO / CRYSTAL DYNAMICS

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

El 15 de enero comenzó el rodaje de Tomb Raider, la nueva adaptación en imagen real de la popular saga de videojuegos centrada en las aventuras de Lara Croft. Sin embargo, las grabaciones de la serie de Prime Video han quedado temporalmente interrumpidas después de que Sophie Turner, que interpreta a la emblemática arqueóloga y aventurera, sufriera "una lesión leve".

"Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve. Como medida de precaución, la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse. Confiamos en reanudar el rodaje lo antes posible", indica Amazon MGM Studios en un comunicado recogido por Deadline, que señala que se espera que la filmación se paralice dos semanas y que se desconoce si la lesión se produjo durante el rodaje.

La serie, primera adaptación televisiva en imagen real de Tomb Raider, está liderada desde el punto de vista creativo por Phoebe Waller-Bridge. La responsable de la aclamada Fleabag ejerce como creadora, guionista, co-showrunner y productora ejecutiva, mientras que Chad Hodge (Wayward Pines) figura como co-showrunner y productor ejecutivo. Jonathan Van Tulleken (Shogun) dirigirá el proyecto.

TOMB RAIDER CUENTA CON SIGOURNEY WEAVER Y JASON ISAACS

Además de la actriz que encarnó a Sansa Stark en Juego de Tronos, Tomb Raider cuenta en su reparto con Sigourney Weaver, que dará vida a Evelyn Wallis, una mujer misteriosa y ambiciosa que está dispuesta a explotar el talento de la protagonista; y Jason Isaacs, que interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Lara.

Martin Bobb-Semple será Zip, el viejo amigo y asistente técnico de Croft; Jack Bannon encarnará a Gerry, piloto personal de la aventurera; John Heffernan se pondrá en la piel de David, un agotado funcionario del Gobierno que se ve envuelto en el insólito mundo de Lara; y Bill Paterson será Winston, el mayordomo de la familia Croft.

Completan el reparto Celia Imrie, que será Francine, la directora de promoción del Museo Británico; Paterson Joseph, que interpretará a Thomas Warner, un alto funcionario del Gobierno; Sasha Luss, que da vida a Sasha, una adversaria feroz y profundamente competitiva de Lara; Juliette Motamed, que será Georgia, una conservadora del Museo Británico dedicada y rigurosa; y August Wittgenstein, que será Lukas, "un saqueador ilegal que comparte historia con Lara en más de un sentido".

Nacida en 1996 de la mano de Core Design, la franquicia Tomb Raider redefinió la aventura de acción en 3D con una mezcla de exploración arqueológica, plataformas, puzzles y combate en escenarios míticos que prepara expandir su legado con una nueva expedición televisiva. En la gran pantalla, Croft ha sido interpretada anteriormente por Angelina Jolie y Alicia Vikander.