¡La Novia! Ya Tiene Fecha De Estreno En HBO Max - WARNER BROS.

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

¡La novia!, película protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, llega a HBO Max este viernes 22 de mayo. El filme, que vio la luz en cines el pasado 21 de abril, está dirigido por Maggie Gyllenhaal y reinterpreta el mito de Frankenstein trasladando su trama al Chicago de los años 30.

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, la película tuvo un pobre desempeño en taquilla, recaudando apenas 24 millones a nivel global.

Junto a Buckley, que este año se alzó con el Oscar a mejor actriz principal por Hamnet, y Bale, galardonado con la estatuilla a mejor actor de reparto por su trabajo en The Fighter en 2011, completan el reparto de ¡La novia! Peter Sarsgaard, Penélope Cruz, Annette Bening y Jake Gyllenhaal.

"Un Frankenstein solitario (Bale) viaja al Chicago de los 1930 para pedir a la Dra. Euphronious, una científica innovadora (Bening), que cree una compañera para él. Los dos reaniman a una joven asesinada y nace La novia (Buckley). Lo que desencadena va más allá de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado: ¡Asesinato! ¡Posesión! ¡Un movimiento cultural salvaje y radical! ¡Y amantes proscritos en un romance desenfrenado y combustible!", reza la sinopsis oficial de la película.

Junto a Maggie Gyllenhaal, que además dirige y firma el guion de la cinta, ¡La novia! está producida por Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren. Carla Raji, David Webb y Courtney Kivowitz ejercen como productores ejecutivos.