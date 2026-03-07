El final de ¡La novia!, explicado: ¿logra la doctora resucitar a... SPOILER? - WARNER BROS.

Ya está en cines ¡La novia!, película dirigida por Maggie Gyllenhaal que reinterpreta el mito de Frankenstein con Christian Bale como la criatura y Jessie Buckley como su pareja. Ambientada en el Chicago de los años 30, el filme presenta a un icónico monstruo que, incapaz de soportar su soledad, recurre a una científica para crear a una compañera a su medida.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Frank vive como un ser apartado, marcado por el miedo y el rechazo que despierta a su alrededor y por una soledad que le consume desde hace más de 100 años. Para escapar de esa tristeza, la criatura recurre a la doctora Euphronius, una científica a la que le pide que cree para él una semejante que pueda entenderle y compartir su existencia. Pese a su reticencia inicial, la doctora termina aceptando y lleva a cabo el experimento utilizando el cuerpo de una mujer asesinada, Aida.

De ese proceso nace la Novia, pero desde el mismo instante en que despierta queda claro que el resultado no se ajusta a lo que Frank había imaginado. La película no la muestra como una presencia tranquila ni como alguien dispuesta a ocupar sin más el sitio que le han reservado, sino desbordada por la experiencia de estar viva de nuevo, reaccionando con intensidad a todo lo que la rodea. En vez de plegarse de inmediato a Frank, muestra una personalidad fuerte, inquieta e imprevisible.

Conforme avanza el largometraje, se subraya que la Novia no quiere vivir definida por el propósito que otros han trazado para ella, sino encontrar una identidad propia y la capacidad de decidir por sí misma. De este modo, la trama va construyendo la distancia entre Frank y la Novia. Mientras él desea que ella sea la respuesta a su soledad, ella quiere determinar su propio rumbo.

En un momento clave de la cinta, la protagonista empieza a explorar el mundo que la rodea y su recorrido la lleva al ambiente cultural subterráneo de Chicago. Esos encuentros le descubren una vida distinta a la que Frank había proyectado para ella, pero a la vez hace que empiecen a circular rumores sobre una mujer resucitada después de que alguien le hiciera una foto a ella y Frank después de matar a varios hombres que intentaron violarla.

De esta forma, lo que había comenzado como un experimento privado, atrae cada vez más atención en Chicago, entre otros a los detectives Jake Wiles y Myrna Mallow, que empiezan a seguirles el rastro. A la pareja no le queda otra que huir, aventura en la que el personaje de Buckey gana independencia y el de Bale empieza a tener cada vez más dificultades para aceptar la nueva realidad, pues sigue aferrado a la idea de que haberla traído al mundo debería garantizarle su lealtad. Pero ella no va a quedarse al lado de nadie por obligación.

La tensión entre ambos parece llegar a un punto de no retorno cuando la Novia asume que seguir junto a Frank implica renunciar a su identidad. Ella está decidida a alejarse definitivamente de él, pero justo en ese momento descubre que Frank está herido y opta por quedarse a su lado para atenderlo. Ese gesto conduce a ambos hasta un autocine.

Allí, el monstruo comprende que, si de verdad la ama, no puede obligarla a permanecer a su lado. Satisfecha de que Frank por fin entienda esto, la Novia decide quedarse junto a él. No lo hace porque haya sido creada para ese fin ni porque esté obligada, sino porque puede elegir por sí misma permanecer a su lado. Así, ambos se declaran su amor y prometen seguir juntos "hasta el fin de los tiempos".

¿MUEREN FRANK Y LA NOVIA?

No obstante, es precisamente en el autocine donde convergen varios personajes y, en medio de la confusión, Frank recibe varios disparos que acaban con su vida. La Novia, lejos de abandonarlo, lo lleva de nuevo ante la doctora Euphronius con la esperanza de que pueda devolverlo a la vida. Pero la operación queda interrumpida por una redada en la que ella muere acribillada a balazos.

Cuando todo parece perdido para la pareja, Myrna consigue vaciar la sala y deja vía libre para que la doctora los reviva. Con los dos cadáveres juntos sobre la mesa de operaciones, la científica repite el experimento, y el cierre de la película muestra entonces un último indicio de vida: las manos de ambos empiezan a moverse hasta encontrarse.