Jessie Buckley y Paul Mescal, de nuevo juntos tras Hamnet en un "romance de forajidos"

Archivo - Paul Mescal y Jessie Buckley, protagonistas de Hamnet - JULIE EDWARDS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: Jessie Buckley y Paul Mescal volverán a trabajar juntos tras Hamnet, la aclamada cinta de Chloé Zhao que le valió a Buckley el Oscar a mejor actriz principal. Ambos intérpretes protagonizarán Hold On to Your Angels (en español, Aférrate a tus ángeles), escrita y dirigida por Benh Zeitlin, nominado al Oscar a mejor dirección y a mejor guion adaptado en 2013 por Bestias del sur salvaje.

El proyecto, que será presentado en el Marché du Film de Cannes, tiene previsto comenzar su producción en febrero del año que viene. Según adelanta Variety, la película, "ambientada en los confines del sur de Luisina, narra la historia de un forajido condenado al infierno (Mescal) y una feroz guardiana de almas perdidas (Buckley), que se enamoran perdidamente mientras su paraíso en el pantano, cada vez más derruido, los arrastra hacia las profundidades".

Zeitlin, que describe Hold On to Your Angels como "un romance de forajidos", asegura que se trata una historia que soñaba con contar "desde que su heroína, Pam [Pamela] Harper, se presentó a una audición para Bestias del sur salvaje hace diecisiete años". "Es una carta de amor a un modo de vida en peligro de extinción, y un llamamiento a la empatía en un planeta fracturado", adelanta el director.

Plan B, la productora de Brad Pitt, será la encargada de producir la película junto a Alex Coco, quien trabajó en la oscarizada cinta de Sean Baker Anora. Coco ha manifestado su admiración por el director, Benh Zeitlin, asegurando que "es un cineasta dotado de un don poco común: la capacidad de revelar una profunda belleza y humanidad en partes de Estados Unidos que rara vez llegan a la gran pantalla".