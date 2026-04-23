Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Venecia 2026

Archivo - 22 February 2026, United Kingdom, London: American actress Maggie Gyllenhaal attends the 79th British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall. Photo: James Manning/PA Wire/dpa - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado de la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre. La actriz y directora es la tercera mujer en ocupar el puesto en los últimos cinco años (Isabelle Huppert presidió en 2024 y Julianne Moore, en 2022).

"Estoy encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado del Festival de Cine de Venecia de este año", declaró Gyllenhaal en un comunicado, según recoge Variety. "Venecia siempre ha apoyado las voces sinceras y singulares, y es un honor para mí contribuir a mantener esa tradición valiente y necesaria. No estaré ahí para juzgar, sino para sentir curiosidad, admiración y emoción", expuso.

La última vez que la nominada al Oscar estuvo en la Mostra fue en 2021, cuando su ópera prima como directora, La hija oscura, le valió un galardón a mejor guion. La cinta, adaptación de la novela homónima de Elena Ferrante, sigue a una mujer que se obsesiona con una joven madre y su hija, recordando su propia maternidad y cuenta en su reparto con Jessie Buckley, Olivia Colman, Dakota Johnson y Peter Sarsgaard, entre otros.

#BiennaleCinema2026 Sarà #MaggieGyllenhaal a presiedere la Giuria internazionale che ci accompagnerà nell’avventura del #Concorso di #Venezia83!

“Sono entusiasta di accettare l’invito a presiedere la Giuria della #BiennaleCinema di quest’anno. #Venezia ha sempre sostenuto voci… pic.twitter.com/QsJtyRdRZ2 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) April 23, 2026

DE LA HIJA OSCURA A ¡LA NOVIA!

Alberto Barbera, que ha sido renovado como director de la Mostra de Cine de Venecia para las ediciones de 2027 y 2028, elogió a Gyllenhaal, exponiendo que "encarna una trayectoria artística de una consistencia poco común, forjada a lo largo del tiempo con inteligencia y valentía". "Es una actriz capaz de interpretar personajes inquietantes y polifacéticos, y además se ha reinventado a sí misma como directora con La hija oscura", señaló.

"Su visión del cine -tanto intelectual como visceral- ha encontrado una nueva confirmación en la reciente película ¡La novia!, que consolida su prestigio como cineasta original", continuó Barbera, mencionando la reinvención feminista de Frankenstein estrenada este 2026 y protagonizada por Buckley, Sarsgaard, Christian Bale y Penélope Cruz.

"Contar con ella como presidenta de nuestro jurado supone poder contar con una voz autorizada e independiente, animada por esa auténtica pasión por el cine de autor que siempre ha constituido el corazón del festival", expuso el director de la Mostra.

En su faceta de actriz, la filmografía de Gyllenhaal incluye títulos como Donnie Darko, Secretary, La sonrisa de Mona Lisa, Más extraño que la ficción, El caballero oscuro, The Honourable Woman, que le valió un Globo de Oro a mejor actriz en una miniserie o película para TV o Corazón rebelde, por la que recibió una nominación a los Oscar.