Andrea Bocelli invita a Timothée Chalamet a uno de sus conciertos tras su polémica sobre la ópera y el ballet

La controversia generada por las declaraciones de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet sigue sumando voces de peso en defensa de ambas disciplinas. Andrea Bocelli, el célebre tenor italiano, ha respondido al actor de Marty Supreme después de que este afirmara que no querría trabajar en "ballet u ópera" ni en "cosas" que se intentan mantener vivas "aunque ya no le importen a nadie".

"Creo que a menudo tendemos a mantener la distancia con aquello con lo que todavía no nos hemos encontrado de verdad", asegura Bocelli en un comunicado recogido por People, donde reivindica que "la ópera y el ballet son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano porque responden a una necesidad profunda de belleza, verdad y emoción".

El reconocido cantante defiende que ambas disciplinas "no son artes del pasado, sino lenguajes vivos que todavía pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones". Bocelli se muestra "convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, puede descubrir algún día que la ópera y la danza nacen precisamente de esa misma fuente".

"Si alguna vez siente curiosidad, estaré encantado de recibirle como invitado en uno de mis conciertos", añade Bocelli, actualmente inmerso en su gira Romanza 30th Anniversary, en una invitación directa al protagonista de Dune. "A veces bastan solo unos minutos escuchando esta música en directo para comprender por qué, después de tantos siglos, sigue siendo amada en todo el mundo", concluye.

LA REFERENTE DEL BALLET MISTY COPELAND TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Las palabras del cantante italiano coinciden con las pronunciadas horas antes por Misty Copeland, exbailarina principal del American Ballet Theatre. "Antes de nada, tengo que decir que es muy interesante que me invitara a formar parte de la promoción de Marty Supreme", recuerda Copeland en declaraciones recogidas por People, donde considera una contradicción el hecho de que el actor contara con ella para promocionar su película y ahora menosprecie el ballet.

"Creo que es importante reconocer que sí, esta es una forma de arte que no es popular ni forma parte de la cultura pop como lo son las películas. Pero eso no significa que no tenga una relevancia perdurable en la cultura", explica Copeland, que opina que "a menudo se confunde que algo sea popular con que sea significativo o más impactante" y subraya que "hay una razón por la que la ópera y el ballet llevan más de 400 años existiendo".

Copeland también vincula directamente el ballet y la ópera con la profesión en la que triunfa Chalamet. "Quiero decir, él no sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella de cine si no fuera por la ópera y el ballet y por la relevancia que tienen en ese medio. Así que todos estos lenguajes artísticos tienen su espacio y no deberíamos compararlos", sostiene.

Copeland y Chalamet coincidirán en la 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ella participará en la interpretación en directo I Lied To You, tema de Los pecadores nominado a mejor canción original, mientras que él está nominado a mejor actor por Marty Supreme. Compite contra Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Los pecadores y Wagner Moura por El agente secreto.