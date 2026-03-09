Timothée Chalamet la lía justo antes de los Oscar: ofende a ballet y ópera y se pone a Hollywood en contra

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet se ha convertido en el blanco de las críticas tras asegurar que no le gustaría que la industria del cine acabara como "el ballet o la opera", sectores cuyos artistas tratan de mantener vivos a toda costa "a pesar de que ya no le importen a nadie". Ahora, el intérprete está recibiendo críticas por parte tanto de profesionales de estas disciplinas artísticas como también de otras estrellas de Hollywood.

La polémica llega en la semana de los Oscar, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles y donde Chalamet parte como uno de los grandes favoritos para hacerse con la estatuilla a mejor actor protagonista por su trabajo en Marty Supreme. En todo caso, estos controvertidos comentarios no afectarán a sus opciones de alzarse con el galardón, ya que la votación de los academicos se cerró el pasado 5 de marzo a las cinco de la tarde (hora de Los Ángeles).

Las declaraciones de Chalamet se enmarcan en una entrevista entre él y Matthew McConaughey, con quien compartió pantalla en Interestellar, organizada por Variety y CNN. Durante la charla, Chalamet aseguró, a propósito de cómo cada vez acude menos gente a los cines, que es el primero en instar a la gente a que no deje de ir a las salas pero que, al mismo tiempo, no quiere "trabajar en el ballet o en la ópera, o cosas en las que se diga: 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque ya no le importen a nadie".

Entre las estrellas que han respondido a Chalamet, de forma directa o indirecta, están Jonathan Bailey, protagonista de Wicked, ensalzó su experiencia temprana con el ballet como parte fundamental de su trayectoria artística al aceptar su premio WhatsOnStage.

El actor destacó cómo esas primeras lecciones de danza moldearon su aprecio por las diferentes formas de arte en vivo. Aprovechó la oportunidad para reconocer el amplio mundo de la actuación escénica y su valor perdurable. Y si bien Bailey no mencionó a Timothée Chalamet, sus comentarios son relevantes en el contexto del reciente comentario del actor de Marty Supreme.

EVA MENDES REPLICA A CHALAMET: "¡A MÍ ME IMPORTA!"

Alec Baldwin se sumó a la controversia compartiendo en su cuenta de Instagram un vídeo de la compañía de danza Scottish Ballet en la que invitaban a Chalamet a asistir a una de sus próximas representaciones. El actor subió el clip junto a un escueto comentario: "Bravo..."

Jamie Lee Curtis compartió en sus 'stories' de Instagram una publicación en la que el creador de contenido Zach McNally planteaba: "En una época en la que la inteligencia artificial amenaza todas las formas de arte, ¿por qué un artista ataca a otros artistas que practican artes escénicas puras como el teatro, el ballet y la ópera?"

En el apartado de comentarios de la publicación, pueden encontrarse mensajes de actrices como Eva Mendes, que asegura "¡¡¡A mí me importa!!!", o Holland Taylor, que escribe: "Me encanta que hayas dicho esto".

Además, la cantante Doja Cat subió a su cuenta de TikTok un vídeo que ya no está disponible y en el que proclamaba: "[Chalamet] tuvo el descaro de decir ante una cámara que a nadie le importa [el ballet y la ópera]. No importa si la industria está pasando por un mal momento, eso no significa que a la gente no le importe".

Desde la cuenta de Instagram del prestigioso Teatro Real de la Ópera de Londres, la organización ha respondido directamente al actor con una publicación que reza: Cada noche, en el Teatro Real de la Ópera, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de las actuaciones en directo. Si quieres reconsiderarlo, nuestras puertas están abiertas.

La English National Opera fue aún más directa, si cabe, compartiendo una captura de pantalla del vídeo de Chalamet junto a sus polémicas declaraciones. Debajo de la imagen, la organización escribió lo siguiente: "Nos encantaría que cambiaras de opinión: te regalamos entradas para que vuelvas a enamorarte de la ópera cuando quieras. Besos y abrazos".