Nicolas Cage dice que Nolan, Woody Allen y P.T. Anderson no han vuelto a llamarle tras rechazarlos: "Se sienten heridos" - RON ADAR / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage ha revelado que varios cineastas de primer nivel como Christopher Nolan, Woody Allen y Paul Thomas Anderson no volvieron a ofrecerle papeles después de que rechazara trabajar en algunos de sus proyectos. El ganador del Oscar por Leaving Las Vegas asegura que esa reacción es habitual entre algunos directores que "se sienten heridos" cuando un actor les rechaza una propuesta.

"La mayoría se sienten heridos y no vuelven a llamarte. Me ha pasado un millón de veces. Me ha pasado con Christopher Nolan, me ha pasado con Woody Allen y me ha pasado con Paul Thomas Anderson. No vuelven a llamarme", asegura en una entrevista con The New York Times Cage, que este 27 de mayo estrena en Prime Video Spider-Noir, serie de imagen real en la que retoma al personaje al que prestó voz en Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela,

En el caso de Nolan, el intérprete de Cara a cara y La roca señala que la película que rechazó fue Insomnio, thriller psicológico estrenado en 2002 y protagonizado por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. La cinta, remake estadounidense del filme noruego homónimo de 1997, fue el tercer largometraje del director tras Following y Memento y precedió a algunas de sus obras más reconocidas como Origen, El Caballero Oscuro, Interstellar y Oppenheimer.

Cage no ha desvelado qué papel se le ofreció en Insomnio, pero sí ha subrayado que, desde entonces, no ha recibido nuevas ofertas de Nolan. Tampoco ha detallado qué proyecto rechazó de Woody Allen, aunque incluye al director de Annie Hall, Medianoche en París y Match Point entre los realizadores que no retomaron el contacto profesional con él tras una negativa.

Aunque sin nombrar el largometraje concreto, Cage sí ofreció algo más de contexto sobre su oportunidad frustrada con Paul Thomas Anderson, cineasta recientemente oscarizado por Una batalla tras otra y director de títulos como Magnolia y Pozos de ambición. "Me había enseñado un corto con Philip Baker Hall e íbamos a hacer algo y no funcionó", recordó el actor en referencia a, previsiblemente, Cigarrettes & Coffee, que sirvió como base para Sydney, el debut en el largometraje de Anderson.

DAVID O. RUSSEL, LA EXCEPCIÓN

Frente a esos casos, Cage señala a David O. Russell como el único director que volvió a contar con él después de haberlo rechazado. "David O. Russell me ofreció una buena película hace un millón de años y dije que no. Es el único director al que le he dicho que no que realmente volvió y me ofreció otra película", explica sobre su colaboración con el responsable de El lado bueno de las cosas y The Fighter.

Esa nueva oportunidad ha llegado con Madden, biopic dirigido por Russell en el que Cage interpreta a John Madden, legendario entrenador de fútbol americano, comentarista deportivo y figura clave en la creación de la popular saga de videojuegos Madden NFL. La película llegará a Prime Video el 26 de noviembre.

"En cualquier caso, David sí llamó, y demostró mucha clase que volviera a hacerlo y a invitarme de nuevo. No quise volver a decirle que no porque tengo un gran respeto por su talento. Y fue una experiencia preciosa, disfruté trabajando con David", añade Cage sobre su experiencia en el rodaje.

Además de Cage, Madden cuenta en su reparto con Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis y Joel Murray. El filme recorre la vida de Madden, su etapa como entrenador, su posterior carrera como comentarista y su participación en el desarrollo de una de las franquicias deportivas más reconocibles del mundo del videojuego.