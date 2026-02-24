Christian Bale se une a Leonardo DiCaprio en Heat 2, secuela del clásico de Michael Mann

Archivo - Christan Bale se une a Leonardo DiCaprio en Heat 2 - NINA PROMMER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Christian Bale ha confirmado oficialmente que formará parte del reparto de Heat 2, la secuela del aclamado thriller de atracos que Michael Mann dirigió en 1995 y que protagonizaron Al Pacino y Robert De Niro. La participación de Bale se suma a la ya conocida implicación de Leonardo DiCaprio, cuyo fichaje se había hecho público meses atrás.

"Estaré de vuelta pronto en Chicago para Heat 2", afirmó Bale en una entrevista con el periodista de Fox News Jake Hamilton, en la que no entró en más detalles sobre el proyecto o su rol en el mismo. Esta será la segunda colaboración de Bale con Mann, a las órdenes de quien ya rodó en 2009 la película Enemigos públicos, en la que también estuvo Johnny Depp.

La confirmación llega después de que en noviembre de 2025 se publicara que el protagonista de la trilogía de El caballero oscuro, el Batman de Christopher Nolan, era uno de los elegidos para encarnar uno de los personajes centrales del proyecto, pero sin anuncio formal por parte del estudio.

El fichaje de Bale se une a la ya confirmada incorporación de Leonardo DiCaprio, cuyo fichaje se había hecho público meses atrás, configurando un potente reparto encabezado por dos ganadores del Oscar para esta continuación del clásico de los noventa. Por el momento, ni el personaje de Bale ni el de DiCaprio han sido desvelados y los detalles concretos de sus roles se mantienen en secreto.

Heat 2 estará basada en la novela homónima que Mann publicó en 2022 junto a Meg Gardiner y que funciona a la vez como precuela y secuela de la película original. El libro expande la historia de Heat explorando los años anteriores del teniente Vincent Hanna (Pacino) y de los criminales Neil McCauley (De Niro) y Chris Shiherlis (Val Kilmer), así como las consecuencias posteriores a los acontecimientos del filme de 1995.

Distintas especulaciones apuntan a que uno de los papeles clave es el de Chris Shiherlis, interpretado originalmente por Kilmer, y que ese personaje habría estado asociado tanto a DiCaprio como a Bale en fases diferentes del desarrollo del casting. Fuentes recogidas en medios estadounidenses sugieren que Bale podría encarnar a Otis Wardell, un violento antagonista presentado en la novela, mientras que DiCaprio también suena para encarnar a la versión joven del personaje de Al Pacino, el policía Vincent Hanna.

Ninguna de estas posibilidades, sin embargo, ha sido confirmada oficialmente y se da por hecho que la distribución definitiva de personajes no se conocerá hasta que el estudio cierre el casting. La secuela de Heat aún no tiene fecha de estreno.

Lanzado en 1995, Heat recaudó más de 187 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 60 millones. No fue considerada un éxito de taquilla instantáneo, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto y es reconocida como uno de los thrillers más influyentes de las últimas décadas.