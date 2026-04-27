Nicolas Cage, a la caza de "monstruos sueltos" en el tráiler de Spider-Noir - PRIME VIDEO

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

El nuevo tráiler oficial de Spider-Noir ya ha salido a la luz. La ficción, que llega a Prime Video el 27 de mayo, cuenta con Nicolas Cage como la detectivesca versión alternativa del trepamuros de Marvel, suponiendo el primer papel protagonista del actor en una serie. El adelanto no solo muestra al superhéroe arácnido en acción, sino también a las múltiples amenazas a las que tendrá que hacer frente: monstruosos villanos y demonios del pasado.

"Un misterio es como una compleja red. Si tiras del hilo correcto... llegarás directamente a la solución", comienza diciendo una voz en off en el tráiler, mientras que otra advierte de que "el universo tiende al desorden". Las imágenes que se suceden entonces incluyen a un hombre con la capacidad de controlar el fuego, un vendedor de periódicos anunciando que hay "monstruos sueltos" y una inquietante araña (que, en una escena posterior, sale con otras congéneres de una herida abierta).

También se muestra un vistazo a las oficinas que Ben Reilly (Cage) tiene en Nueva York como investigador privado y se le ve aceptar el nuevo caso que le propone el personaje de Li Jun Li. Pero, más allá de todo esto, se deja entrever un pasado trágico con el flashback de un coche hundiéndose en el agua. "Llevas en un agujero desde que murió Ruby", le recriminan al trepamuros.

TODOS LOS VILLANOS DE SPIDER-NOIR

Cabe recordar que, hace tan solo unos días, un 'featurette' avanzaba el elenco de villanos de la serie, que también han hecho acto de presencia en el nuevo adelanto. Quien promete ser el mayor enemigo de Spider-Noir es Silvermane (encarnado por Brendan Gleeson), como un líder criminal sin escrúpulos.

No obstante, también se presentan como importantes amenazas individuos con habilidades sobrehumanas varias como Sandman o el Hombre de Arena (Jack Huston), Tombstone o Lápida (Abraham Popoola), Megawatt/Dirk Lydon (Andrew Lewis Caldwell) o el piroquinético Jimmy Addison (Jack Mikesell).

Spider-Noir está producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, Oren Uziel y Steve Lightfood ejercen de coshowrunners y productores ejecutivos. La serie llegará primero al canal lineal de MGM+ en Estados Unidos el 25 de mayo, y posteriormente, de manera global, a Prime Video el 27 de mayo. Además, la ficción se podrá disfrutar en dos formatos, 'auténtico Blanco y Negro' y 'Color Verdadero' (True-Hue Full Color).