1088353.1.260.149.20260525100647 Nicolas Cage, un "70% Humphrey Bogart y 30% Bugs Bunny" en Spider-Noir, nueva serie de Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Spider-Noir, serie en imagen real basada en el cómic de Marvel que supone el primer papel protagonista de Nicolas Cage en televisión, llega a Prime Video este miércoles 27 de mayo. El ganador de un Oscar da vida en la ficción a Ben Reilly, un detective privado en la Nueva York de los años 30 que esconde unos increíbles poderes arácnidos y parece haber colgado temporalmente la capa de superhéroe debido a una tragedia personal.

Cage encarna así a una variante más detectivesca del trepamuros y sus compañeros de reparto han adelantado qué esperar de ella. "Sin desvelar nada, creo que gran parte de su interpretación se inspira directamente en [Humphrey] Bogart", explica Li Jun Li, que en la serie da vida a Cat Hardy, en una entrevista concedida a CulturaOcio.com.

Por su lado, Jack Huston, que interpreta a Flint Marco/el Hombre de Arena, añade entre risas que Cage también se ha referido a su encarnación de Ben Reilly como "un 30% Bugs Bunny". "Sí, él mismo dice que su versión es un 70% Bogart y un 30% Bugs Bunny", señala Li, revelando de esta forma que el actor se inspiró tanto en el icono del cine 'noir' como en el mítico conejo de los Looney Tunes, algo que Huston considera "muy gracioso".

"Creo que al público le va a encantar. Se enamorarán de él al instante", asegura la intérprete de títulos como Los pecadores o Babylon. "Es tan divertido. Y además consigue conmoverte a la vez que, ya sabes, encuentra el humor en un estilo tan oscuro...", expresa, mientras que Abraham Popoola remarca lo "auténtico" que es. "Lo cual es alucinante, porque consigue que algo así funcione con una idea muy conceptual", apunta.

UNA EXPERIENCIA PARA FANS Y NO TAN FANS DE MARVEL

Los actores destacan además la mezcla de géneros que supone Spider-Noir. "Creo que Oren [Uziel], nuestro maravilloso showrunner, guionista y, en cierto modo, creador, asumió la tarea, una tarea monumental, de fusionar el cine negro con los superhéroes de cómic y juntar esos dos elementos", explica Huston, para quien el mundo de la ficción es "un lienzo único y hermoso que nunca antes habíamos explorado".

El intérprete asegura que "no hace falta ser fan de Spider-Man o el Spiderverse para disfrutar" de la serie. "Y si eres fan, bueno, estás en la gloria", aporta Popoola. "Es increíble. Tienes a Nicolas Cage interpretando a La araña y tienes a este reparto increíble a su alrededor, con villanos, amigos y compañeros. Y todo se desarrolla en un mundo increíblemente realista", explica el actor que, "como fan", se declara "encantado de que esto exista". "Siempre he querido ver una versión de Spider-Man más madura, realista y oscura, y eso es lo que tenemos aquí", añade.

Los ocho episodios de la serie, que llegan a Prime Video el 27 de mayo, podrán verse en dos formatos: "auténtico Blanco y Negro" y "Color Verdadero" ('True-Hue Full Color'). Junto a Cage y los ya mencionados Li, Huston y Popoola, completan el reparto de la ficción Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Karen Rodríguez y Andrew Caldwell, entre otros.

Mientras que es la primera vez que Cage da vida al superhéroe en imagen real, cabe recordar que ya le puso voz a una versión del mismo en Spider-Man: Un nuevo universo y su secuela. Es de esperar que el actor retome el papel en la tercera entrega de la saga de animación, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, cuya fecha de estreno está prevista para el 4 de junio de 2027.