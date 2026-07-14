Laura Dern, Jeff Goldblum el resto de la famila Jurassic Park se despide de Sam Neill: "Te querré siempre, Doctor Grant" - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

El intérprete neozelandés Sam Neill falleció este lunes 13 de julio a los 78 años. Sin duda alguna, su papel más icónico fue el del paleontólogo Alan Grant en Parque Jurásico (Jurassic Park) y sus compañeros de reparto en la franquicia se encuentran entre los muchos que le han rendido tributo tras darse a conocer la noticia de su muerte.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida... Me enseñó lo que es la lealtad, el instinto protector y el amor más profundos, siempre con un sentido del humor muy sarcástico. Era un auténtico y noble caballero, la encarnación del protagonista de mis sueños. Te querré para siempre, Dr. Alan Grant", expresó Laura Dern en un comunicado, según recoge Variety.

La actriz dio vida en la saga jurásica a la Dra. Ellie Sattler un personaje que, al igual que el de Grant, apareció en la primera y tercera entregas de la trilogía original, para regresar años después en Jurassic World: Dominion, película que también contó con Jeff Goldblum como Ian Malcolm, reuniendo así al icónico trío de la cinta de Steven Spielberg.

"Comienza la próxima gran aventura. Con cariño, siempre y para siempre", escribió Goldblum como despedida a su compañero en su cuenta de Instagram, publicando una foto con Dern y Neill.

También Chris Pratt, que compartió pantalla con Neill en Jurassic World: Dominion, expresó su pesar por la noticia del fallecimiento del actor. "Me ha dejado devastado enterarme de la noticia del fallecimiento de Sam. Fue un privilegio poder trabajar con él. Atesoraré para siempre todas las risas y los recuerdos que compartimos. Es una auténtica leyenda. Rezo por su familia", expuso el actor en una historia de Instagram.

EL ADIÓS DE STEVEN SPIELBERG

Entre las despedidas de la familia jurásica a Neill destaca la del responsable de la saga. "Estoy en deuda con Roger Donaldson, Gillian Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por confiar en Sam Neill para aquellos papeles en los que estuvo tan brillante que llamaron mi atención y acabaron llevándome a elegirle para interpretar al doctor Alan Grant en Parque Jurásico", empezaba Spielberg en un texto recogido por Variety.

"Sam era una persona excepcionalmente colaborativa", aseguró el cineasta, revelando que "para él supuso todo un reto interpretar a un personaje que trataba a los niños como si fueran desaliñados y malolientes, porque era justo lo contrario del padre cariñoso que fue con sus hijos". "Me encantó hacer todas las películas de Jurassic junto a él. Laura Dern, Jeff Goldblum y yo siempre formaremos nuestra familia jurásica, y Sam nunca será olvidado, ni por nosotros ni por los millones de seguidores que tiene en todo el mundo", señaló.

"Era un hombre de gran sensibilidad y gran belleza. Fue un amigo y colaborador en una época difícil, y su fortaleza nos dio fuerzas a todos", escribió en su cuenta de Instagram Colin Trevorrow, director de Jurassic World: Dominion.

Por su lado, Frank Marshall, productor de la franquicia, expresó cómo conocer al actor y trabajar con él fue una experiencia inolvidable. "Un ser humano con talento, divertido, con clase, encantador y cariñoso, siempre dispuesto a todo, incluso a ponerse el disfraz para un anuncio de la Super Bowl. Que sigas navegando, Dr. Grant", escribió en X, antes Twitter.