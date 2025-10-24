Glenn Close se suma a La bola negra, la nueva película de Los Javis

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Glenn Close, actriz ocho veces nominada al Oscar y ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony, se suma al reparto de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Close es el último fichaje de un reparto encabezado por nombres como Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y el cantautor Guitarricadelafuente, que debuta en la gran pantalla.

"Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close forma parte del reparto de 'La bola negra'. Será un honor trabajar con esta leyenda, una actriz a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guion y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella", afirman los creadores de La Mesías o La llamada.

Basada en una obra inacabada del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, La bola negra entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales de tres periodos históricos distintos. Sus historias están íntimamente conectadas por el deseo, el dolor de la sexualidad y la herencia.

"Nos inspiró mucho la idea de que a Federico García Lorca lo mataran cuando iba a hacer esto y nunca pudo escribir una historia explícitamente de un hombre homosexual. Eso nos llevó a reflexionar sobre nuestra propia carrera", reflexionaron los cineastas al presentar el proyecto que definieron como "una película explícita y muy abierta". "Es un viaje sobre lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo", sentenciaron.

También forman parte del elenco de la película Lorenzo Zurzolo (Baby), Julio Torres (Fantasmas), Natalia de Molina (Superestar), Antonio de la Torre (El reino), Hugo Welzel (Enemigos), Mona Martínez (La deuda) o Albert Pla (La Mesías). También forman parte del reparto otros descubrimientos de los directores, como los actores Javier Butler, Mateo Medina, Juan Vergara, Gio Torino, Francesco Migliori y Mohamed Ben Aissa. Y debutarán en la película artistas provenientes de otras disciplinas, como el cantante Teo Lucadamo y el bailarín Joaquín Ruiz.

La bola negra, cuya historia nace a partir de los materiales supervivientes de la obra homónima de Federico García Lorca y del fenómeno teatral La piedra oscura de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática, que ganó cinco premios Max.

Producida por Movistar Plus+ y Suma Content Films, la película es una coproducción de Le Pacte y El Deseo de los hermanos Almodóvar. La bola negra se estrenará en salas de cine españolas de la mano de la distribuidora Elastica. Goodfellas se encargará de las ventas internacionales.