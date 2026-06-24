Los Javis y atresplayer refuerzan su alianza con dos nuevas series de ficción - ATRESMEDIA

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su colaboración en proyectos como Veneno, Cardo o Mariliendre, atresplayer vuelve a trabajar con la productora Suma Content, fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja de creadores conocida como Los Javis. La alianza dará pie a dos series de ficción: Las Vecinas, que centrada dos vecinas con más de una década de conflictos, y Crimen en España, que seguira los pasos de una periodista durante 11 años y 5 crímenes.

Con este acuerdo, la plataforma de Atresmedia vuelve a colaborar Los Javis, premiados a mejor dirección en la última edición del Festival de Cannes por La bola negra, que llegará a las salas españolas el 25 de septiembre.

Una relación basada en la apuesta por contenidos diferenciales con historias originales y locales que ha fructificado en títulos tan aclamados como Veneno, Cardo o la más reciente Mariliendre.

LAS VECINAS

Producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, Las vecinas pondrá el foco en la compleja relación de odio entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta. La pelea entre ambas llega a los tribunales tras una década de conflicto que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos.

Es en el juicio cuando, durante sus testimonios, Josefina y Teresa viajan al pasado. Según avanza Atresmedia, en Las Vecinas dos líneas temporales parecen demostrar que las protagonistas están destinadas a encontrarse en una historia que demuestra que del odio al amor hay un solo paso.

La nueva ficción cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos. Está creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro y Almudena Monzú.

CRIMEN EN ESPAÑA

Por su parte, Crimen en España sigue los pasos de una periodista que investiga distintos crímenes a lo largo de once años. La ficción explora la creciente sed por ese tipo de contenido, con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda.

Crimen en España es una producción de Buendía Estudios Canarias con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia.