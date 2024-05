MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

La secuela de Mortal Kombat, la saga cinematográfica basada en la sanguinolenta franquicia de videojuegos homónima, ya tiene fecha de estreno. Dirigida de nuevo por Simon McQuoid, la cinta llegará a la gran pantalla en otoño de 2025.

Según ha informado Deadline, Warner fijado el lanzamiento de esta segunda parte del remake de Mortal Kombat, cuya primera entrega se lanzó en 2021, para el 24 de octubre del próximo año.

El gran fichaje de Mortal Kobat 2 es Karl Urban, protagonista de la serie The Boys que dará vida al legendario luchador Johnny Cage. Urban, sin embargo, no es el único actor que se ha sumado al elenco. Se espera también la participación de Tati Gabrielle (Uncharted) y de Adeline Rudolph (Resident Evil), dos veteranas de las ficciones basadas en videojuegos.

El reparto de Mortal Kombat 2 se completa con el regreso de Lewis Tan como Cole Young, Jessica McNamee en el papel de Sonya Blade, Hiroyuki Sanada encarnando a Hanzo Hasashi, Mehcad Brooks como Jax, y Chin Han dando vida a Shang Tsung, entre otros.

La primera entrega del reboot de Mortal Kombat recaudó más de 83 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo. Una cifra que, a priori, podría parecer baja para un título tan popular, pero que fue un éxito en el contexto de pandemia en el que se estrenó la cinta, que se lanzó también en streaming.

El mayor éxito de la saga en cines lo cosechó la cinta original de 1995, con más de 122 millones de dólares. Su segunda parte, sin embargo, se quedó a mitad de camino en comparación con su precuela, alcanzando la modesta cifra de 51 millones de dólares.

El reciente éxito de producciones basadas en videojuegos como Super Mario Bros, Fallout, The Last of Us o Sonic han impulsado las expectativas de la secuela. Además, el retraso sufrido tras las huelgas de guionistas y actores de Hollywood ha asegurado que la cinta esquive los grandes estrenos del verano, como el inicio del universo DC de James Gun con Superman, los esperados lanzamientos por parte de Marvel de Capitán América: Brave New World y Los 4 Fantásticos, o la nueva cinta de la saga Saw.

La trama de Mortal Kombat 2 continúa en el más absoluto de los secretos, lo que ha llevado a los fans a elucubrar teorías sobre la cinta. La llegada de Johnny Cage a la película después de su ausencia en la primera parte le sitúan como nuevo protagonista, enfrentándole a Cole Young. Además, se espera que el filme cubra otro de los agujeros que dejó la precuela: el torneo de lucha Mortal Kombat con más luchadores confirmados como Kitana o el malvado emperador Shao Khan.