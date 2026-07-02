La historia real que inspiró Enola Holmes 3 - NETFLIX

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix Enola Holmes 3, con Millie Bobby Brown retomando su papel como la hermana del mítico detective, a quien da vida Henry Cavill. La película traslada la acción a Malta, donde la protagonista se embarca en la búsqueda de Sherlock, que ha sido secuestrado. Jack Thorne, guionista del filme, ha explicado hasta qué punto se basó en hechos reales para construir la trama de la cinta.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En primer lugar, cabe decir que Enola Holmes no fue una persona real ni aparece en las novelas de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle, sino que es un personaje creado por Nancy Springer, autora de la saga literaria The Enola Holmes Mysteries.

Mientras que las dos primeras entregas cinematográficas de Enola Holmes se centran en cuestiones concretas de la Inglaterra victoriana, como la reforma agraria, el derecho al voto o el nacimiento de los sindicatos, esta tercera entrega explora el colonialismo y los cimientos del Imperio Británico.

Así, la película traslada su trama a Malta, que en el siglo XIX fue una colonia británica. "Me fascina la llamada Edad de Oro de Gran Bretaña", explica Thorne en una entrevista publicada en la web de Netflix Tudum. Además de escribir el libreto de las dos entregas anteriores de Enola Holmes, Thorne es cocreador del fenómeno Adolescencia y de la más reciente adaptación de El señor de las moscas, y ha trabajado en series como Skins, Shameless o The Hack.

Durante el proceso de escritura del guion de Enola Holmes 3, Thorne consultó a expertos y colaboró estrechamente con un investigador para tratar de "descubrir tantos detalles como fuera posible" acerca de este periodo histórico, con el objetivo de "profundizar en las causas de la independencia maltesa".

Como cuartel general de la británica Flota del Mediterráneo durante más de un siglo, Malta sirvió como lo que Thorne denomina una "puerta de entrada al resto del mundo". En esta historia en concreto, señala, también es una puerta de entrada al "daño que el ejército británico causó a ese mundo".

Hay ciertos momentos de la película en los que queda patente que el país se encontraba en aquel momento bajo la influencia del colonialismo, como en la escena en la que el gobernador británico reprende a un sargento de policía maltés por interrogar a la protagonista después de que la hayan visto en la escena de un crimen, diciéndole: "Enola Holmes es inglesa. Es mejor que vosotros".

El personaje de Mikiel Mizzi, interpretado por Joe Azzopardi, es un miembro del Partido Anti-Reformista. En un momento dado de la cinta, le dice a Enola: "Queremos librarnos de vuestra corona, de vuestra destrucción, de vuestra necesidad de controlar un país del que no sabéis nada".

¿FUE REAL LA BATALLA DE KHOST DE ENOLA HOLMES 3?

Este daño causado por el Imperio Británico queda claramente reflejado en la película a través la batalla de Khost, un conflicto armado ficticio que, no obstante, está inspirado en hechos reales. "Nos basamos en parte de las guerras anglo-afganas, cuando [Gran Bretaña] atacó Kabul y cayó la fortaleza de Bala Hissar", explica Thorne. En esta invasión, los británicos saquearon la capital de Afganistán y "los soldados se hicieron ricos" con la operación.

A diferencia de Enola Holmes 2, que narra la historia real de las llamadas 'match girls' (en español, chicas de las cerillas), un grupo de mujeres y niñas que lucharon por condiciones laborales dignas, para Thorne era importante que esta tercera entrega no incorporara hechos reales concretos directamente. "Ficcionalizamos la historia porque pensamos que, si tratábamos el robo real de tesoros nacionales por parte del ejército británico, podríamos causar dolor, y no queríamos hacerlo", explica.

EL FICHAJE DE HIMESH PATEL COMO WATSON Y SU TRASCENDENCIA EN LA TRAMA

Himesh Patel, que encarna a Watson en la película, se incorporó al proyecto antes incluso de que el guion estuviera terminado. "El hecho de que se eligiera a un hombre indio para interpretar a Watson cobró importancia", señala Thorne. "Si vamos a analizar la relación de Gran Bretaña con el mundo, entonces la posición de Watson al respecto resulta muy interesante", continúa.

En un momento dado de la cinta, Watson se sincera con un consternado Tewkesbury (Louis Partridge), cuyo padre tuvo un papel clave en la batalla de Khost. "Nos aseguramos de que los hechos fueran correctos en esa escena", rememora Thorne. "Y que Watson sea amable con Tewkesbury en ese momento es muy, muy importante y dice mucho de la bondad de ese hombre. Es un personaje maravilloso, y Himesh lo interpreta de maravilla", asegura el guionista.

Además, Thorne incide en que su intención no era retratar a Enola como "la heroína que salva Malta". "No estamos sugiriendo que ella sea, de alguna manera, la clave para que los malteses encuentren su camino. Lo que nos interesa es la complejidad del imperio y cómo se resolvió esa situación", asegura.