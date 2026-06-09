Hugh Jackman protagonizará el remake de La isla del tesoro dirigido por Ridley Scott - CONTACTO

MADRID, 9 Jun.(CulturaOcio)

Ridley Scott dirigirá una nueva versión cinematográfica del clásico de Robert Louis Stevenson La isla del tesoro, con Hugh Jackman como protagonista. Jack Thorne, cocreador de la laureada serie Adolescencia, será el encargado de escribir el guion del proyecto, que ha salido al mercado esta misma semana en busca de un estudio que se encargue de su desarrollo.

Jackman, que recientemente ha protagonizado La muerte de Robin Hood, se pondrá en la piel del pirata John Silver el Largo, según informa Deadline citando fuentes cercanas al proyecto. Scott, ganador del Oscar a mejor película en 2001 por Gladiator, dirigirá esta adaptación de La isla del tesoro, cuyo libreto correrá a cargo de Thorne, que ejercerá además como productor ejecutivo. Michael Pruss, que ya ha trabajado junto a Scott en películas como Alien: Romulus o Napoleon, está vinculado al proyecto como productor mediante Scott Free, la productora del cineasta.

La información también señala que 20th Century, estudio propiedad de Disney con el que Scott ya ha trabajado en diversos proyectos y que estrenará su próxima película, La constelación del perro, fue el primero en tener acceso al proyecto, pero finalmente lo rechazó. Los motivos, señala el medio, tuvieron que ver con que no querían que este remake de La isla del tesoro compitiera con Piratas del Caribe, una de las grandes franquicias en imagen real de Disney.

La película será una nueva versión del clásico de Stevenson. La novela original sigue al joven Jim Hawkins, que se embarca en un peligroso viaje en busca de un tesoro enterrado. En su travesía, conocerá a carismáticos personajes como el astuto pirata John Silver el Largo, a quien dará vida Jackman en esta nueva película.

La isla del tesoro, escrita en 1883 y traducida a más de 50 idiomas, se ha llevado a la pantalla en numerosas ocasiones, destacando adaptaciones como la de 1934, dirigida por Victor Fleming y con Wallace Beery como John Silver, o la de 1972, con Orson Welles dando vida al legendario pirata.