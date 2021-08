The Batman, Black Adam y The Flash, cabezas de cartel de la DC Fandome 2021

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

El DC FanDome, el gran evento virtual que une a fans de los superhéroes y villanos de DC de todo el mundo, ya tiene fecha y horario. El sábado 16 de octubre, a las 10:00 horas de Los Ángeles (19:00 hora española) será cuando comience la gran convención en streaming que, de nuevo, será gratuito para los fans de todas las partes mundo y que contará el estreno de adelantos de películas como The Batman, Black Adam o The Flash y de series como Superman & Lois, Batwoman o Supergirl.

Una oportunidad ideal para sumergirse en los multiversos de DC, además de rendir homenaje a las estrellas y a los creadores de películas, series, videojuegos, cómics y mucho más. Toda la programación de DC FanDome estará subtitulada en varios idiomas que incluyen árabe, portugués, mandarín, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y, por supuesto, español.

Los fans podrán acceder al evento en la web DCFanDome.com, aunque también estará disponible en los canales oficiales de la celebración en Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, para que los seguidores tengan más formar de disfrutar de cada actividad, como poder ver el Salón de los Héroes. Para los más pequeños de la casa, habrá una experiencia propia, el DC Kids FanDome, al cual se accede por separado, en la web DCKidsFanDome.com

All fans are welcome to an ALL-NEW EPIC STREAMING EVENT celebrating everything DC. Join us for #DCFanDome at https://t.co/SyKFjcIr1y on October 16 💥



PLUS calling all kids and families! Meet us in the DC Multiverse at #DCKidsFanDome. pic.twitter.com/sFl0DNDn5m