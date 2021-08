Ben Affleck rodará sus escenas de Batman en The Flash en septiembre

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Ben Affleck volverá a ser Batman en septiembre. Aunque al superhéroe se le ha podido ver ya en el rodaje de 'The Flash', lo cierto es que al actor no se le había visto aún por el set... hasta ahora, pues parece que el intérprete volverá a meterse en la piel de Bruce Wayne una última vez.

Ha sido Umberto González, periodista de The Wrap y creador de la web Heroic Hollywood, el que ha revelado en redes sociales. El regreso del actor es uno de los momentos más esperados del fandom, pues será la despedida oficial del Caballero Oscuro de Affleck.

De momento, ya han podido verse las primeras secuencias de rodaje en las que participa el personaje con un doble. Fueron las calles de Glasgow donde pudo verse a un especialista de secuencias de acción montar sobre la Batmoto. Con la presencia del superhéroe confirmada, solo quedaba la incógnita de cuándo se uniría el artista al rodaje.

Andy Muschietti, director de 'The Flash', ha ofrecido algunas pistas sobre cómo será el regreso del Batman de Affleck, destacando que será "una parte muy importante del impacto emocional del film", especialmente en lo referente a su relación con Barry Allen (Ezra Miller).

Little nugget for y'all. Ben Affleck reports to set to suit up again as Batman on #TheFlashMovie in September. pic.twitter.com/IVS7N4IDpT