El nuevo tráiler de The Batman ya tiene fecha de estreno

Los fans de DC pronto tendrán nuevas imágenes de The Batman. Será durante el evento DC FanDome cuando se estrene el nuevo tráiler de la cinta de Matt Reeves, que llega a los cines el 4 de marzo de 2022.

El evento online tendrá lugar el 16 de octubre. "Warner Bros. Pictures presentará seis títulos muy esperados con un nuevo tráiler exclusivo de The Batman, nuevo contenido de DC League of Super-Pets, un primer vistazo a Black Adam, un adelanto de The Flash y un vistazo entre bambalinas a Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods", ha anunciado la compañía en un comunicado.

El tráiler original de The Batman se lanzó cuando la grabación aún no había terminado, por lo que la cantidad de imágenes que el estudio podía mostrar era limitada. Ahora la grabación está completa y el trabajo de efectos visuales en marcha, por los que los fans podrán ver imágenes más fieles a lo que será el resultado final.

Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Zöe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Enigma), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oswald Cobblepot/Pingüino), Peter Sarsgaard (el fiscal Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon) y John Turturro (Carmine Falcone) conforman el reparto del filme.

Originalmente, el proyecto centraba en la encarnación de Batman de Ben Affleck, que iba a dirigir el filme, y aspiraba a ser parte del Universo extendido de DC, pero la cinta evolucionó hacia una nueva versión del Caballero Oscuro que tendrá su propio lugar en el DCEU como parte de los planes de DC de crear un multiverso.

La película se inspira en gran medida en Batman: Ego and Other Tales de Darwyn Cooke, Batman: The Long Halloween de Jeph Loeb y Batman: Year One de Frank Miller. Matt Reeves ha apuntado recientemente que la película será una versión de Batman "radicalmente distinta" a la vista hasta ahora en la pantalla ya que mostrará "una historia muy emocional" y que, a pesar de que no será una película sobre el origen del personaje, sí abordará sus primeros años de Bruce Wayne como superhéroe.