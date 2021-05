Mensaje envenenado de Anthonie Mackie a Tom Holland en los MTV Awards: "En tu culo, Tom"

MADRID, 17 May. (CulturaOcio) -

Anthonie Mackie fue premiado en la pasada gala de los MTV Movie & TV Awards en las dos categorías en las que estaba nominado, incluyendo mejor dúo interpretativo junto a Sebastian Stan por Falcon y el Soldado de Invierno. Y el actor aprovecho su discurso para mandarle un divertido mensaje a Tom Holland, continuando su 'trolleo' mutuo.

Sin duda la gran triunfadora de la noche de los MTV Awards fue Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), pero también hubo reconocimiento para Falcon y el Soldado de Invierno, la otra serie de Marvel estrenada este año.

Mackie y Stan recibieron las Palomitas de Oro por su divertida y tensa actuación como la pareja protagonista. Y cuando subió a recoger su premio, el nuevo Capitán América quiso recordarle a Spider-Man por qué se merece el galardón. "Tom Holland, estoy tras tu trasero muchacho. Estoy en tu culo", bromeó el actor.

.@AnthonyMackie gets the last laugh with @TomHolland1996 after accepting the award for Best Duo with Sebastian Stan for #FalconAndTheWinterSoldier at the #MTVAwards 😂 pic.twitter.com/gnZduCbD7v