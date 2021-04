Épico troleo de Anthony Mackie a Tom Holland en el set de Falcon y el Soldado de Invierno

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Si hay algo que destaca en el Universo Cinematográfico Marvel, es el compadreo que hay entre sus actores protagonistas. Prueba de ello es el nuevo vídeo de Anthony Mackie sobre el rodaje de 'Falcon y el Soldado de Invierno', en el que trolea al Spider-Man de Tom Holland.

El actor ha compartido una imagen del rodaje. Rodeado de croma azul, Mackie aparece 'volando' y vestido como el nuevo Capitán América. Junto al vídeo, el intérprete escribe que "está despegando" para ir a la casa de Holland. El 'troleo' entre ambos comenzó cuando coincidieron en 'Capitán América: Civil War'.

Ambos actores estuvieron en bandos opuestos en el brutal enfrentamiento entre superhéroes. De hecho, compartieron varias secuencias luchando, en las que también participaba el Bucky Barnes de Sebastian Stan. Ahora bien, el troleo entre los dos comenzó cuando aparecieron juntos en una convención.

Durante su panel, Mackie reveló que aún no había visto 'Spider-Man: Homecoming', a lo que Holland respondió: "Tampoco he visto la película de Falcon. ¡Oh! Un momento, no hay ninguna...". Desde ahí, empezó un pique gracioso entre ambos artistas.

Lo curioso, es que Falcon no solo ha tenido su propia serie junto con el Soldado de Invierno, sino que tendrá, por fin, su propia película. El nuevo Capitán América tiene una cinta en solitario en marcha, que contará con el showrunner de la serie de Disney+, Malcolm Spellman, y el guionista Dalan Musson.