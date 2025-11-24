La magia de Wicked: Parte 2 conquista la taquilla: todos los récords que ha pulverizado en su primer fin de semana - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Wicked: Parte 2, cierre de la adaptación cinematográfica del célebre musical de Broadway creado por Stephen Schwartz y Winnie Holzman. Protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo, el filme ha firmado un gran primer fin de semana en taquilla y ha logrado uno de los estrenos más potentes del año, acumulando récords en diferentes mercados.

La segunda parte de la historia de Elphaba y Glinda en Oz ha recaudado 150 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 76 millones en el resto del mundo, sumando así un total de 226 millones en su primer fin de semana. Con estas cifras, el largometraje dirigido por John M. Chu supera ampliamente a la primera entrega, que logró 164 millones en su apertura a nivel global, 112 en el Box USA y 52 millones en el resto de países.

Este arranque supone una batería de récords. A nivel mundial, Wicked: Parte 2 es la mayor apertura de la historia para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway, título que ostentaba Wicked: Parte 1 tras arrebatárselo a Los miserables. Además, Wicked 2 se coloca como el cuarto mejor debut global de Hollywood en 2025, solo por detrás del remake de Lilo y Stitch (341 millones), Jurassic World: El renacer (322 millones) y Una película de Minecraft (313 millones). El filme protagonizado por Erivo y Grande supera a Superman (220 millones) o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (218 millones).

También a nivel mundial, el filme entra en el top 5 de aperturas del género musical, superada únicamente por fenómenos como El rey león (433 millones), Vaiana 2 (389 millones), Frozen II (358 millones) y La bella y la bestia (357 millones).

En Norteamérica Wicked 2 también ha batido diversas marcas. El filme es el mayor estreno en Estados Unidos y Canadá jamás logrado por una adaptación de escenario a cine, además de haber protagonizado el segundo mejor fin de semana de apertura en 2025, solo detrás de Una película de Minecraft (162 millones). Para Universal supone su segundo lanzamiento más grande de la historia, solo por debajo de Jurassic World (208,8 millones). La película ya adelantó su potencial con los 30,8 millones recaudados en preestrenos, la cifra más alta del año.

En el resto de mercados, los 76 millones iniciales suponen el mejor estreno fuera de Estados Unidos para una adaptación de Broadway, mientras que en España Comscore sitúa a Wicked: Parte 2 como número uno indiscutible del fin de semana con 1,77 millones de euros reunidos, superando los 1,71 de la primera parte. Comparado con los grandes estrenos de 2025, el dato es sólido, pero no está en la franja de fenómenos del año del mercado español: Wicked 2 es el decimotercer mejor estreno del año por delante de Misión Imposible: Sentencia final (1,6) y por detrás de F1: La película (1,8). Se queda lejos de éxitos como Lilo y Stitch (5,73), Una película de Minecraft (5,12) o Expediente Warren: El último rito (4,29).

El rendimiento actual se entiende mejor al mirar atrás. La primera Wicked, estrenada en 2024, cerró su carrera con unos 758 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Su prestigio se reforzó con una fuerte presencia en la temporada de premios, donde recibió 10 nominaciones a los Oscar, entre ellas mejor película. Finalmente, se llevó las estatuillas de mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.

"El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz", reza la sinopsis oficial de Wicked: Parte 2.