Marvel ya ha elegido a la nueva Tormenta del reinicio de X-Men

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque por el momento son pocos los detalles que se conocen sobre el reinicio de los X-Men que prepara Marvel, sí que circulan diversos rumores. Y entre las especulaciones respecto al reparto de la cinta, hay varias actrices que suenan como posibles candidatas para dar vida a una de las más icónicas mutantes, Tormenta.

"Ahora que ya no está en Thunderbolts, Ayo Edebiri está siendo considerada para el papel de Tormenta en el reboot de X-Men", ha señalado el 'insider' MyTimeToShineHello en su cuenta de X, antes Twitter. Y es que la intérprete de The Bear en principio iba a formar parte de la cinta dirigida por Jake Schreier en el papel de Erin, la ayudante de Valentina Allegra de Fontaine, pero tuvo que abandonar el proyecto debido a problemas de agenda.

Now that she’s no longer in Thunderbolts, Ayo Edebiri is being considered for the role of Storm in the X-Men reboot pic.twitter.com/KDfWq9UmfI