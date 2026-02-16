Cynthia Erivo aborda los rumores de romance con Ariana Grande: "Éramos amantes o fingíamos"

Cynthia Erivo aborda los rumores de romance con Ariana Grande y la "extraña fascinación" de los fans - CONTACTO

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

La estrecha relación entre Cynthia Erivo y Ariana Grande, que dieron vida a Elphaba y Glinda en las dos entregas de Wicked, ha sido objeto de especulación en redes debido a su comportamiento cercano y cariñoso en alfombras rojas, entrevistas y eventos varios. Los rumores que las señalan como posibles amantes han llegado a oídos de las propias actrices y Erivo se ha pronunciado recientemente al respecto.

"Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas (íntimas) y no amantes", expuso la intérprete en una entrevista concedida a Stylist. "Nunca he hablado de esto, pero había una extraña fascinación por nosotras dos, ya que la gente pensaba que estábamos fingiendo para las cámaras o que éramos amantes", reveló.

Según Erivo, esa reacción puede deberse a que "se habla muy poco de la amistad platónica entre mujeres, que es profunda y real, aunque existe en todas partes", señalando que "no estamos acostumbrados a verla ante las cámaras, delante de la gente".

"Una relación en la que las personas están conectadas a veces simplemente hace que la gente se sienta incómoda; no se nos enseña que esas relaciones son buenas para nosotros", añadió la actriz, desmintiendo así los rumores de romance con su compañera de reparto.

Por otro lado, hablando de cómo fue su colaboración con Grande en declaraciones al podcast The Awardist de Entertainment Weekly, Erivo explicó que, mientras que a ella le "gusta la tranquilidad y la soledad para poder concentrarme", la cantante e intérprete "necesitaba contacto o simplemente un momento de conexión antes de que pudiéramos empezar". "Creo que saber eso, no tener tiempo de preparación, significaba que podíamos dejarnos influir por los elementos de la mejor manera posible", razonó.

La adaptación del musical de Broadway ha sido un éxito en taquilla, recaudando un total de más de 1.200 millones de dólares con sus dos películas. Tanto Erivo como Grande estuvieron nominadas al Oscar por sus papeles en la primera entrega de Wicked, un reconocimiento que no han conseguido con la segunda, que opta a cero estatuillas (frente a las diez candidaturas de su predecesora, que acababa haciéndose con dos galardones).