El documental sobre la investigación criminal de la muerte de Matthew Perry ya tiene fecha en AMC Crime

Matthew Perry, conocido por interpretar al carismático Chandler Bing en Friends, murió inesperadamente el 28 de octubre de 2023. Con motivo de su segundo aniversario AMC Crime estrenará el próximo 28 de octubre a las 22:15 horas Matthew Perry: la tragedia, un documental sobre la muerte del intérprete a causa de una sobredosis de ketamina y su posterior investigación.

A través de material de archivo, testimonios de expertos y detalles sobre la investigación criminal, el documental explora el caso que condujo al arresto de cinco personas de su círculo cercano entre los que se encuentran la asistente personal de Perry, dos médicos y un traficante de Hollywood, que fueron procesados después de suministrar ketamina de manera ilegal al actor.

En este punto cabe recordar que en un principio, el fallecimiento del actor se consideró un accidente, consecuencia de su larga lucha contra la adicción. Sin embargo, la investigación posterior desveló toda una conspiración y red de drogas.

El documental también aborda algunos momentos recogido por el propio Perry en su autobiografía. Así la producción repasará los inicios del actor y su etapa durante Friends, serie que le catapultó a la fama, pero que también hizo que cayera en una severa adicción al alcohol y las drogas. También se repasarán los últimos días de su vida, marcados por la lucha contra la enfermedad.

El pasado mes de agosto, Sangha, conocida como 'la Reina de la Ketamina' se declaró finalmente culpable, tal y como hicieron los otros cuatro acusados restantes. Tras estos hechos, se enfrenta a una pena de cárcel de 65 años por mantener un negocio relacionado con las drogas, distribución de ketamina y de la sustancia que finalmente ocasionó la muerte de Perry.