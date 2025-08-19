La reina de la ketamina se declara culpable de la muerte de Matthew Perry

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Casi dos años después del fallecimiento de Matthew Perry, Jasveen Sangha, la última de las cinco personas imputadas por su muerte, ha aceptado declararse culpable, tal y como hicieran las otras cuatro.

El actor que en la popular serie Friends diera vida a Chandler Bing murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, ahogado de forma accidental en su jacuzzi tras sufrir los "efectos agudos de la ketamina". Tras las investigaciones, cinco personas fueron imputadas por facilitarle la droga al intérprete.

Sangha, conocida como 'la Reina de la Ketamina' fue acusada inicialmente de nueve cargos, cuatro de los cuales parecen haber sido retirados como parte del acuerdo de culpabilidad, según señala The New York Times. Así, la mujer ha aceptado finalmente declararse culpable de un cargo por mantener un negocio relacionado con las drogas, tres por distribución de ketamina y uno más por distribución de la sustancia que finalmente ocasionó la muerte de Perry, con lo que se enfrenta a una pena de hasta 65 años en prisión.

El abogado de Sangha, Mark Geragos, que anteriormente había negado las acusaciones, declaró este mismo lunes que su cliente está "asumiendo la responsabilidad de sus actos".

'La Reina de la Ketamina' ya había vendido droga a otra persona que murió poco después de una sobredosis, Cody McLaury, algo que la acusada ha admitido también en el acuerdo de culpabilidad.

Según los documentos judiciales, Sangha se enteró del interés de Perry por la ketamina gracias a Erik Fleming, quien estaba en contacto con el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa y ambos actuaron de intermediarios, facilitándole la sustancia. Los otros dos imputados en el caso fueron el médico Mark Chávez y el Dr. Salvador Plasencia, quien hace apenas unos meses admitía haber suministrado ketamina al intérprete sin un propósito médico legítimo en las semanas previas a su fallecimiento.