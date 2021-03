Mechagodzilla irrumpe en el tráiler definitivo de Godzilla vs Kong... ¿con extraterrestres?

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Ver a Godzilla y King Kong intercambiando golpes brutales mientras destrozan ciudades a su paso ya es suficiente atractivo para el público, porque desde que se anunció Godzilla vs Kong, el 'hype' no ha hecho más que crecer. Y por su esto fuera poco, el nuevo tráiler presenta, ahora sí, al robot gigante Mechagodzilla.

La aparición de la versión robótica de Godzilla ya se filtró hace unas semanas gracias a unos productos de merchandising. Pero, hasta ahora, los adelantos se habían centrado en la rivalidad entre los dos monstruos protagonistas, tratando de dejar en incógnita el robot, que posiblemente sea el gran villano de la cinta.

El tráiler final, publicado por el portal de redes sociales más grande de China, Weibo, ofrece las primeras imágenes oficiales del kaiju creado tecnológicamente, Mechagodzilla.

[SPOILER ALERT!] Legendary's official Weibo account has released the Final Trailer of #GodzillaVsKong , lots of new footage. https://t.co/ypBAWmSNSw

@KaijuNewsOutlet @TohoKingdom @OMEGAGORMARU @GodzillaLets pic.twitter.com/RrRXTlWJxS