Matt Reeves promete que The Batman 2 abordará la historia de Bruce Wayne como "nunca antes se había hecho"

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El estreno de la secuela de The Batman, previsto para el 1 de octubre de 2027, todavía queda lejos y no es de extrañar que los detalles respecto al reparto y la trama sean por el momento escasos. No obstante, con el guion empezando a llegar a las manos de los actores, Matt Reeves, director de la cinta, ha adelantado que la nueva entrega presentará la historia de Bruce Wayne como "nunca se había hecho".

"Debido a lo que fue la primera película y lo que es [The Batman: Parte 2], que es en gran medida una historia de detectives, la idea de intentar proteger los secretos de la película es muy importante, ya que se trata de un misterio. Sería muy decepcionante si esa parte se empezara a filtrar", expresó el cineasta en declaraciones a The Hollywood Reporter, tras describir las medidas de seguridad para que el guion no se filtre.

"Quieres mantener la sorpresa para que los fans puedan disfrutar de la experiencia divertida que siempre me ha encantado cuando voy al cine, que es ir y sorprenderme", prosiguió Reeves.

Tras revelar que el protagonista del filme, Robert Pattinson ya había recibido el guion, el realizador confirmó que este había quedado conforme con la historia. "Él es Batman, así que, si a él no le gusta, mal asunto. Estaba muy emocionado porque pensaba que realmente le gustaría, ya que lo que aporta a su personaje, a Batman y a Bruce, nunca se había hecho antes de esta manera", explicó, añadiendo que, aunque tenía la sensación de que respondería positivamente, "el hecho de que lo hiciera fue increíblemente alentador".

"Por supuesto, me pongo nervioso cada vez que alguien lo lee, porque le ponemos toda nuestra pasión, pero esperas que la gente conecte con lo que intentas hacer", señaló Reeves.

Otro aspecto de la película que el director y guionista ya ha adelantado es que no contará con Cristin Milioti, cuya encarnación de Sofía Falcone en El Pingüino le valía recientemente el Emmy a mejor actriz en una miniserie, serie de antología o película. "Cristin no está en esta [The Batman 2]. Sin embargo, eso se debe a que ya teníamos el guion bastante avanzado cuando estábamos desarrollando la serie", expresó el realizador a MTV.

Como su primera entrega, The Batman 2 estará incluida en los Elseworlds, siendo independiente del DCU de James Gunn y Peter Safran, que pretende presentar a su propio caballero oscuro. La cinta tiene previsto empezar a rodarse la próxima primavera y, según dejó caer el pasado agosto The Insider, podría incorporar en su trama a Robin.