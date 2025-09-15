La primera imagen de Robin en el DCU de James Gunn

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

James Watkins (La mujer de negro) sigue metido de lleno en el rodaje de Clayface (Cara de barro), con Tom Rhys Harries interpretando al pintoresco villano de Batman. Desde el set llega una suculenta imagen que revela a otro importante personaje asociado al caballero oscuro en la película.

La imagen en cuestión, que ya circula en Internet, muestra un cartel con una equilibrista para promocionar la actuación de los Grayson Voladores, el equipo de trapecistas formado por la familia de Dick Grayson antes de convertirse en Robin. Esto confirma la existencia del compañero de Batman en Clayface y también hace barajar la posibilidad de que el filme esté ambientado antes de que Dick pierda a su familia.

Dick Grayson and The Flying Graysons have been teased on set of ‘CLAYFACE’.



📸: @Chimichangaprod pic.twitter.com/gl5Kue3xTy — DCU PRIME TV (@DCUPRIMETV) September 11, 2025

Sin embargo, conviene subrayar que, hasta ahora, no hay indicios de que el joven Grayson vaya a irrumpir en la película. Por otra parte, el hecho de que otras imágenes del set revelasen la presencia de villanos como el Joker o el Pingüino sugiere que Clayface no transcurre en el pasado, sino en el presente.

En el caso del Príncipe Payaso del Crimen, se trataba de un cartel cuyo mensaje rezaba: "La corrupción es el ENEMIGO del pueblo", seguidas de "Marcha contra el G.C.P.D. Park Row, Gotham, este sábado a las 2 p.m.", antes de finalizar con un "ÚNETE AL JOKER".

Have fun with these! This was took yesterday by myself as the set was getting put together pic.twitter.com/vo0Zu99Ibf — widow (@whitewidow616) September 9, 2025

En todo caso, cabe recordar que el DCU de James Gunn introducirá a Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne con Thalia al Ghul, como Robin en Batman: The Brave and The Bold, que, dirigida por Andy Muschietti, todavía no tiene fecha de estreno. Curiosamente, la serie de animación Creature Commandos incluyó una referencia a Damian en uno de sus episodios, con la malvada hechicera Circe mostrándolo crucificado junto a otros grandes héroes de DC.