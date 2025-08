Grandes noticias (al fin) para The Batman 2

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para la secuela de The Batman. Las últimas informaciones relacionadas aseguran que, tras varios retrasos en la escritura de su guión, la cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson ya se encuentra en fase de preproducción.

Según Production List, The Batman 2 se encuentra actualmente en la etapa de preproducción y se ha iniciado el proceso para, entre otros, la contratación del diseño de producción, dirección de arte, vestuario o los efectos visuales. La web también detalla que la fotografía principal de la película está confirmada para iniciarse el 1 de enero de 2026 en los Studios Leavesden de Warner Bros, en Londres, Reino Unido.

Más allá de que Pattison retomará su papel como Bruce Wayne, por ahora se desconocen los detalles sobre la trama de la secuela de The Batman. Los últimos rumores apuntaban a que Hush (Silencio) sería el villano principal del filme.

Sin embargo, hace escasos días James Gunn, copresidente de DC Studios junto a Peter Safran, salió a desmentirlos. "Una vez más, todo lo que has escuchado es una total suposición o inventado", afirmó Gunn en Threads, después de que un fan le preguntase si Hush sería el antagonista del caballero oscuro en The Batman 2.

