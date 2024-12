MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

X-Men 97 trajo de vuelta a la formidable Patrulla X. Tormenta es uno de sus miembros más poderosos, y ahora Marvel le ha dado a la mutante un nuevo y sorprendente nombre en la temporada 3 de What If (¿Qué pasaría si...?).

Ororo Munroe, auténtico nombre de Tormenta, es capaz de controlar el clima a su voluntad. Estos poderes le han valido, no pocas veces, en los cómics de Marvel el calificativo de diosa.

La Casa de las Ideas ha decidido conferirle al fin este título a la poderosa mutante en un nuevo adelanto de la temporada final de What If. Pero no el de una deidad cualquiera, ya que su nuevo nombramiento es el de Tormenta Diosa del Trueno.

Y es que, por las venas de esta variante de la heroína, parece correr sangre asgardiana. Claro que su nueva condición también podría deberse, como ya ocurrió con Billy Rayos Beta, a ser digna de esgrimir a Mjolnir.

Time is of the essence 🕰️#WhatIf S3 arrives December 22 on @DisneyPlus. Unwrap a new episode daily for 8 days straight! pic.twitter.com/aTe9PdcwLj — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 13, 2024

De hecho, cabe recordar que blandió en los cómics de Marvel el martillo de batalla llamado Rompetormentas, el cual le dio poderes similares a los de Thor. Este relato tuvo lugar en el número 12 de What If, titulado ¿Y si la Patrulla X se hubiese quedado en Asgard?, que fue publicado en 1990 y parece haber sido la fuente de inspiración para este episodio de la tercera y última temporada de la serie.

Por otro lado, el adelanto también muestra a Thanos invadiendo Asgard, la versión espectral y blanca de Visión, y a Bucky y el Guardián Rojo formando equipo. Además, también regresa Kumail Nanjiani como Kingo de los Eternos, y la intervención de Uatu junto a otros Vigilantes. En cualquier caso, para averiguar cómo Tormenta ha conseguido convertirse en la Diosa del Trueno, habrá que esperar a que Disney+ estrene los episodios finales de What If el próximo 22 de diciembre.